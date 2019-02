Esposa de Tom Brady confirma que el quarterback si tuvo conmociones cerebrales

REDACCIÓN 03/02/2019 06:15 p.m.

La esposa del jugador Tom Brady, Gisele Bündchen indicó que el quarterback podría tener diversos problemas de salud y que ha sufrido múltiples conmociones cerebrales, siendo la última el año pasado.

"Tuvo una conmoción el año pasado. Ha tenido conmociones casi todos los años, quiero decir, no lo hablamos, pero ha tenido conmociones. No creo que sea sano para el cuerpo que reciba ese tipo de agresión todo el tiempo. Eso no es sano para ti", indicó Bündchen al ser cuestionada sobre el retiro de su esposo.

El problema es que la NFL no tenía conocimiento de la situación, por lo que Brady no estuvo en la lista de jugadores que hayan sufrido conmoción en ningún punto de la temporada pasada ni a lo largo de su carrera profesional. Lo único de lo que se tenía registro era de una lesión en la pierna, muslo y tobillo durante el 2016.

¿Qué es una conmoción cerebral?

La conmoción ocurre cuando la cabeza sufre un duro golpe con un objeto o con un movimiento brusco. Cuando la gravedad es menor, se dice que es una lesión cerebral traumática.

Al momento del golpe, el cerebro puede sufrir momentáneas afectaciones como dolor de cabeza, cambios en la lucidez mental o pérdida del conocimiento.

También se puede ver todo en blanco, negro o con "estrellitas", y en algunas ocasiones, se puede sufrir la conmoción y no darse cuenta de ello.

Síntomas de la conmoción

Cuando la conmoción es leve, se pueden manifestar los siguientes síntomas:

Confusión, problemas de concentración o no pensar claramente

Somnolencia o dificultad para despertar

Dolor de cabeza

Pérdida del conocimiento o de los sucesos ocurridos antes y después de la lesión

Náusea y vómito

Ver luces centellantes

Si la conmoción es grave, se suele padecer lo siguiente:

Crisis epiléptica

Confusión persistente

Debilidad muscular

Cambio en el tamaño de las pupilas

Movimientos oculares inusuales

Vómito frecuente

Problemas para mantener el equilibrio y caminar

Caer en coma

Los efectos a largo plazo

Reponerse de una conmoción puede tardar días, semanas o incluso meses, y algunas de las secuelas que pueden surgir son:

Sentirse retraído, confundido o fácilmente molesto

Tener menos tolerancia al ruido

Problemas de memoria o concentración

Cansancio

Visión borrosa y mareos

Algunos de los síntomas se eliminan con el paso del tiempo, pero en ocasiones pueden ser permanentes y derivar en problemas cerebrales y del sistema nervioso.

