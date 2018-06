Disney

Todas las princesas de Disney juntas en el tráiler de "WiFi Ralph"

El nuevo avance de la secuela de "Ralph, el demoledor", muestra a todas las princesas de Disney juntas y a míticos personajes de Star Wars

En el tráiler de WiFi Ralph, además de la aparición de todas las princesas, también se muestran varias referencias a los clásicos de Disney (FOTO TOMADA DE WEB)

Hoy por fin salió el tráiler completo de "Ralph Breaks the Internet" (WiFi Ralph), segunda parte de "Ralph, el demoledor", en el que aparecen todas las princesas de Disney. En 2012 la cinta fue todo un éxito, obtuvo buenos ingresos, buenas críticas y hasta una nominación al Oscar.

De acuerdo con Sipse, a diferencia de la primera película, la secuela no sólo se centrará en los videojuegos: ahora no tendrá límites pues los personajes viajarán a través de la web; algo similar a lo que vimos recientemente en "Ready Player One", de Spielberg.

Lo más destacado hasta ahora es la presencia de ¡todas las princesas de Disney! Además, no sólo las princesas son la novedad sino que conoceremos a Yesss, un algoritmo con mucho estilo que ayudará a los protagonistas en su recorrido por Internet y búsqueda de vídeos en BuzzTube, además de KnowsMore, un motor de búsqueda.

Pocahontas, Elsa y Anna, Moana, Aurora, Ariel, Cenicienta, Jazmín, Mérida, Rapunzel, Tiana, Bella, Blanca Nieves y Mulán participan en la cinta, y el tráiler nos deja entrever cuál será su participación.

"Wifi Ralph", se estrenará el 21 de noviembre del 2018.

