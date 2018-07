TLCAN: delegaciones de México y EU ya se reúnen para renegociar el tratado

REDACCIÓN 26/07/2018 04:33 p.m.

El equipo del Gobierno Federal junto con el negociador asignado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya se reuunen con autoridades de Estados Unidos que asisten a Washington para la renegociación el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y busca acelerar el acuerdo de modernización que se estancó en abril y reconoce como última opción la posibilidad de que lleven a cabo tratados bilaterales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó vía Twitter que las delegaciones de México y Estados Unidos se encuentran reunidas para reiniciar las negociaciones del TLCAN.

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, informó que las reuniones que se celebran esta semana en Washington buscan acelerar la negociación para modernizar el TLCAN, cuyas conversaciones se estancaron en abril.

Jesús Seade, propuesto por el virtual presidente electo de México para ser jefe negociador del TLCAN, planteó la posibilidad de que ese acuerdo comercial se pueda dividir en pactos bilaterales, aunque se pronunció por que preferentemente se mantenga en su forma trilateral.

"(Sería) muy costoso tronar el TLCAN", dijo Seade en una entrevista televisiva. "Si es necesario, añadió, "también es posible" llegar a acuerdos bilaterales por separado con Canadá y Estados Unidos, aunque sería "mucho más deseable el trilateral".

Respecto de la carta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump envió a Andrés Manuel López Obrador en la que le propuso una renegociación rápida del TLCAN, advirtiendo que, de lo contrario, buscaría otro camino, Seade consideró que "el pueblo mexicano no debe funcionar bajo amenazas" y planteó que el equipo negociador "debe llegar a una negociación exitosa", acotando que "no es tan grave" si no se firma un nuevo acuerdo antes del cambio de poder en México y las elecciones intermedias en Estados Unidos.

"Yo voy a plantear que se mantenga el Tratado, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos si se cancela", ha dicho Seade.

EU ESPERA LOGRAR ACUERDO

A su vez, el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien se reúne hoy con una delegación mexicana, afirmó que su país espera lograr un acuerdo con Canadá y México en agosto sobre el TLCAN.

"Es probable que tengamos algún tipo de conclusión durante el mes de agosto, y pienso que es un periodo razonable si todos hacen lo que se debe hacer", lanzó Lighthizer ante una comisión del Senado norteamericano.

"Mi esperanza es que antes de un plazo muy largo tengamos una conclusión con respecto a México, y como resultado Canadá se sume y comencemos algún tipo de compromiso", comentó previo a reunirse con funcionarios mexicanos y reanudar formalmente las negociaciones del TLCAN que se vieron interrumpidas por el proceso electoral de julio pasado.