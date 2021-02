Guajardo perfila posible TLC sin Canadá ante falta de acuerdo

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, manifestó este miércoles que si Canadá y Estados Unidos no logran un acuerdo antes de la próxima semana para mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México está abierto a la posibilidad de quedarse con el acuerdo comercial bilateral que ya alcanzó con la Unión Americana.

“Si vemos que finalmente el escenario que no esperamos, pero que no es descartable, es que no haya acuerdo (EU-Canadá), México tiene que tomar el siguiente paso y es avanzar en el texto de un acuerdo bilateral, si es necesario, pero estamos apostando a que se mantenga la trilateralidad”, precisó Guajardo.

El funcionario mexicano detalló que antes del 30 de septiembre se requerirá una razón del acuerdo entre EU y Canadá en el TLCAN.

“El documento se debe subir a la consulta pública el día 30 de septiembre a más tardar. Nuestros equipos están trabajando en la limpieza y en el ordenamiento legal de los textos donde no hay diferencias trilaterales en eso se ha seguido avanzando”, añadió.

Apuntó que entre cuatro y cinco temas son los que tendrían que ajustarse de presentar sólo un acuerdo bilateral con EU.

“Claramente no es lo mismo integrar regla de origen en general entre tres países que entre dos países”, remató.

(Con información de Milenio)

