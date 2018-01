CÁMARA DE COMERCIO DE EU

Empresarios advierten a Trump del error de abandonar TLCAN

Donohue, quien encabeza al organismo empresarial más grand del mundo, alertó que el crecimiento económico de EU resultará debilitado si Trump abandona acuerdos comerciales

NOTIMEX 10/01/2018 12:38 p.m.

Thomas Donohue (Especial)

Este miércoles, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, advirtió al presidente Donald Trump que sería un grave error que se abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Donohue, quien encabeza al organismo empresarial más grande del mundo, alertó que el crecimiento económico de Estados Unidos resultará debilitado si la administración Trump abandona acuerdos comerciales con socios como Canadá o México.

"Un movimiento erróneo sobre el TLCAN nos llevaría cinco pasos para atrás", insistió ante cientos de empresarios en la presentación de su informe sobre el Estado de los Negocios en Estados Unidos.

Donohue sostuvo de hecho que en este momento, Estados Unidos no sólo no está avanzando en materia comercial sino que está retrocediendo. "Conforme la administración (Trump) está retrayéndose de acuerdos comerciales, los gobiernos del mundo se están apresurando a llenar el vacío".

La Unión Europea (UE) busca acuerdos mayores con Canadá, Japón y México, mientras que el Acuerdo de Asociación Transpacífico está avanzando sin la participación de Estados Unidos, ejemplificó.

"Debemos fortalecer nuestras alianzas comerciales, no debilitarlas o, peor, abandonarlas", subrayó.

En posterior rueda de prensa, Donohue advirtió que una eventual decisión de la administración Trump sobre el TLCAN tendrá efectos en el Congreso, toda vez que la decisión sería objeto de revision por parte del legislativo.

"No sólo creo que salir del TLCAN será un serio detrimento a la economía de Estados Unidos, sino tendría un efecto mayor en el Congreso, que actuaría en consecuencia", indicó sin dar más detalles.

Donohue defendió asimismo la necesidad de una solución a la situación migratoria de los 690 mil beneficiarios de DACA, 200 mil beneficiarios del TPS y las 30 mil cónyuges de beneficiarios de visas de alta tecnología que no pueden trabajar en Estados Unidos.

El lider empresarial destacó que esos inmigrantes contribuyen a la economía en momentos que 10 mil "baby boomers" estadunidenses se jubilan diariamente.

"Estos individuos trabajadores contribuyen sus talentos a nuestra economía de manera integral y vamos a perderlos si el Congreso no actúa temprano este año", insistió. "No podemos reforzar y sostener el crecimiento económico si no expandimos y apóyamos nuestra fuerza laboral".

Consideró alentadoras las discusiones migratorias realizadas la víspera en la Casa Blanca por Trump y lideres legislativos, aunque dijo que la USCC no coincide necesariamente en todos los posicionamientos sobre el tema.

Al respecto señaló que a la USCC le gustaría ver que cualquier acuerdo migratorio incluya la permanencia de todas las personas elegibles bajo el DACA y TPS, además de un programa de trabajadores temporales y mecanismos para facilitar el flujo de personas en las fronteras de México y Canadá.

"La economía de Estados Unidos padece una seria escasez de mano de obra", señaló Donohue.

En vísperas del primer aniversario de la Presidencia Trump, Donohue sostuvo que el estado de los negocios en Estados Unidos es "fuerte" y confía que será más fuerte en 2018 y 2019.

"No es sorprendente que el optimismo esté al alza, especialmente entre los pequeños negocios que con frecuencia resienten los cambios económicos más rápida y agudamente", finalizó.

