DICE GUAJARDO

Faltó flexibilidad para lograr acuerdo en TLCAN: SE

El secretario de Economía señala que hubo elementos para llegar a un acuerdo, pero faltó flexibilidad en casos como el de la Cláusula de Terminación

NOTIMEX 15/05/2018 11:25 a.m.

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo (Especial/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la posibilidad de que se tengan todos los capítulos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para el jueves no es fácil y remarcó que faltó flexibilidad en algunos temas para alcanzar un acuerdo previo.

Lee también en La Silla Rota: Hay "dead line" para destrabar negociaciones de TLCAN

En ese sentido detalló que aún se pudiera llegar a un acuerdo esta semana, pero las condiciones no están dadas, por lo que es muy probable que sea el siguiente Congreso de Estados Unidos el que vote por el acuerdo comercial.

En entrevista televisiva, el funcionario federal señaló que las condiciones para llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Canadá no se estaban dando, por lo que no había necesidad de quedarse el fin de semana en Washington.

Explicó que el congresista Paul Ryan, manifestó que "si quieren que este congreso vote este acuerdo antes de la elección de noviembre, tienen que enviármelo ya", lo que significaría que el 17 de mayo se tendría que llegar a una negociación.

No obstante, aclaró, aún hay temas que no terminan por aclararse, "había mucha gente que dudaba por la naturaleza misma de cómo se estaban manejando los temas, los republicanos estaban muy enojados por la introducción de temas como el sunset, no querían meter un capitulo 11 para defender las inversiones dentro del acuerdo".

"Y por otra parte, los demócratas, siempre con las decisiones muy cercanas a los sindicatos, querían seguir empujando un capítulo laboral más fuerte para incidir en los temas de la legislación mexicana", agregó.

Mencionó que la semana pasada hubo elementos para llegar a un acuerdo, pero el problema es que no hubo flexibilidad de las partes, como en el caso de la Cláusula de Terminación.

"Le pides al sector automotriz que cambie su modelo de negocio, que ahora haga más partes en la región de América del Norte, pero también le dices, tienes que hacer el 40 por ciento de esas partes en áreas de alto salario y también las siete partes principales hacerlas en América del norte".

"Entonces, si le cambias todos esos elementos y su modelo de negocios, cómo les vas a decir que a los cinco años, los líderes pudieran decidir no continuar con el acuerdo", expuso.

Reiteró que el objetivo es mejorar la distribución automotriz en la región, por lo que es importante dar certidumbre a los inversionistas de que el tratado no tendrá una terminación súbita.

En el sector automotriz pueden darse elementos para un acuerdo balanceado y que sirva a todos, el problema es que existen una serie de elementos adicionales que cambian la naturaleza de un acuerdo comercial, como no tener un Capítulo 11 o meterle incertidumbre a los inversionistas, señaló.

Detalló que aún pudiera llegar a un acuerdo esta semana, pero las condiciones no están dadas, por lo que es muy probable que sea el siguiente Congreso de Estados Unidos el que vote por el acuerdo comercial.

Por el lado mexicano, dijo que se seguirá negociando, independientemente de quién sea el Congreso que lo vote, "nuestra responsabilidad es seguir negociando hasta que se encuentre el equilibrio para un buen acuerdo".

Aseguró que también los mercados evalúan lo que pasará con el TLCAN y las elecciones mexicanas, y en ese sentido, la instrucción es continuar con los trabajos de negociación e incluir un equipo de transición para un paso ordenado de la estafeta.

"México ha sido un país que ha ido avanzando en un proceso de transformaciones y ha recibido compromisos por casi 200 mil millones de dólares por la reforma energética y a la reforma de telecomunicaciones, lo que hacen nuestros compromisos es darle certidumbre a los inversionistas extranjeros que las condiciones que ofreciste se mantienen".

LEA TAMBIEN TLCAN en 'impasse'; no quieren perder la 'gallina': Trump Ministros instruyen a equipos técnicos a continuar trabajos la próxima semana; Capitolio pone fecha límite el 17 de mayo

LEA TAMBIEN "No vamos a sacrificar balance y calidad por tiempo": SE sobre TLCAN "La calidad del acuerdo y el balance del acuerdo tienen que mantenerse", dijo el secretario Ildefonso Guajardo previo a reunión del TLCAN

lrc

Por estos 6 temas sigue trabado el TLC

Por estos 6 temas sigue trabado el TLC

Por estos 6 temas sigue trabado el TLC

Por estos 6 temas sigue trabado el TLC