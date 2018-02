INVESTIGAN A PADRES

Niño conductor de 12 años no iba ebrio: PGJCDMX

El niño que manejaba un auto en Tláhuac a exceso de velocidad presentaba aliento alcohólico, pero no iba ebrio

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El niño conductor de 12 años que manejaba un auto en Tláhuac y que causó la muerte de cinco niños más el 18 de febrero, no iba ebrio, informó el procurador Edmundo Garrido.

En un programa radiofónico, indicó que "el adolescente en el examen médico presenta aliento alcohólico; se le hizo un examen de alcoholemia y salió negativo el alcohol en sangre", dijo el funcionario.

De acuerdo con el área de comunicación social de la Procuraduría, aunque en exámenes toxicológicos no presentaba alcohol en la sangre, eso no significa que el menor no llevara aliento alcohólico.

Garrido señaló que lo que causó el accidente fue el exceso de velocidad, ya que el niño de 12 años 7 meses de edad aceleró a 140 kilómetros por hora sobre Eje 10 Sur, a la altura de un paraje llamado Rancho de las Bugambilias. En ese tramo la velocidad permitida es de 50 kilómetros por hora.

A la velocidad se sumó la propia impericia del conductor, con un saldo de 5 menores fallecidos y cuatro lesionados.

El procurador reiteró que por la edad del infractor aunque haya cometido un delito grave no amerita privación de su libertad.

También señaló que el dictamen del perito en sicología reportó que se observa un descuido reiterado por parte de los padres. Por ello, la procuraduría inició una investigación por violencia.

Ayudará DIF a familias de menores fallecidos

El DIF de la Ciudad de México informó que ha visitado los domicilios de las familias de los menores fallecidos en el accidente ocurrido el 17 de febrero pasado, para ofrecerles apoyos médicos, terapias sicológicas y ayuda con programas sociales e institucionales.

Asimismo, el DIF ofreció acompañamiento a la familia de uno de los menores lesionados en el accidente, de 11 años de edad.

Asimismo, comenzaron las valoraciones a la familia del menor que conducía el automóvil a exceso de velocidad, con el objetivo de iniciar la reintegración familiar.

