Los misterios del Titanic: Diecisiete películas y series que relatan su historia

La última noche (1958): Película británica de 1958 dirigida por Roy Ward Baker que recibió el Globo de Oro a Mejor película extranjera. La historia está basada en el libro "A Night To Remember de Walter Lord" y entre sus protagonistas se encuentran Kenneth More, Jill Dixon y, en papeles menores, aparecen actores como Sean Connery.

Titanic 2 (2010): Protagonizada por Shane Van Dyke y Marie Westbrook, el "Titanic 2" fue lanzada directamente en DVD y, contrariamente a lo que muchos creen, no es la continuación de la película de James Cameron. Según la historia de la película, 100 años del hundimiento del barco original, un segundo Titanic tendrá su viaje inaugural en la misma ruta y, quizá, con la misma suerte.

Salvada del Titanic (1912): Película muda protagonizada por Dorothy Gibson, una sobreviviente real del Titanic. Utilizó imágenes reales de los sobrevivientes llegando a New York, y para las escenas ficticias se utilizó al Olympic, el buque gemelo del Titanic. La película se perdió en un incendio en los estudios Èclair en 1914.

Arriba y abajo (1971 - 1975): Esta serie de televisión de origen británico, llamada en su idioma original "Upstairs, Dowstairs", narra la historia de la familia Bellamy y su servidumbre durante las cinco temporadas que se mantuvo al aire. En esta serie no solo se habla del hundimiento del Titanic, pues su período histórico mostró también la Primera Guerra Mundial, el crack del 29, entre otros. Estuvo protagonizada por Gordon Jackson y Jean Marsh.