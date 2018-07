Las razones de la demanda de hotel a víctimas de la masacre en Las Vegas

REDACCIÓN 17/07/2018 06:05 p.m.

MGM Resorts International, la compañía propietaria del hotel Mandalay Bay, sitio desde donde se llevó a cabo la masacre de Las Vegas el pasado mes de octubre, presentó demandas federales contra más de 1,000 víctimas del tiroteo masivo.

El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock, de 64 años, disparó desde la ventana del piso 32 del hotel Mandalay Bay contra los asistentes al festival de música country matando a 58 personas e hiriendo a unas 500. Cuando la policía llegó al cuarto, encontró decenas de armas y cargadores. Paddock se suicidó antes de que lo capturaran.

Este ataque se transformó en el tiroteo en masa más mortal de la historia de EEUU.

Desestimar demandas en su contra

Se trata de un movimiento legal para intentar evitar responsabilidad legal.

La compañía dueña de varios hoteles además del lugar en donde se hizo el festival de música country Route 91 Harvest que fue atacado, indica en los documentos presentados que ellos no pueden responsabilizarse de las muertes, lesiones o daños que hayan sufrido, y que cualquier reclamo contra MGM "debe desestimarse".

Argumentan principalmente una legislación promulgada por el Congreso en 2002 conocida como Ley Seguridad (en inglés ' SAFETY Act', acrónimo de Support AntiTerrorism

by Fostering Effective Technologies Act, de 2002), que protege de responsabilidad civil a empresas que utilicen sservicios que puedan "ayudar a prevenir y responder a la violencia masiva".

Certificados por departamento de Seguridad

MGM Resorts International indica que tenía contratada una empresa, Contemporary Services Corp. (CSC), para trabajar en la seguridad del Route 91.

A modo de contexto, desde la compañía explican que Live Nation y MGM organizaron los servicios de seguridad en el concierto, que fueron certificados por el Departamento de Seguridad Nacional.

Por lo que, según consta en la demanda, la empresa considera que estaba protegido de responsabilidad porque los servicios contratados a CSC estipulaban "proteger y responder a actos de lesiones masivas y destrucción."

"Los eventos imprevisibles del 1 de octubre afectaron a miles de personas (...) Desde el día de esta tragedia, nos hemos enfocado en la recuperación de aquellos impactados por el acto despreciable de un individuo malvado", indicó a Univision Noticias Debra DeShong, portavoz de MGM Resorts.

La empresa argumenta que la Ley Seguridad proporciona protecciones y recursos para las víctimas de actos de terrorismo o violencia masiva en las que se brindaron "servicios de seguridad certificados por el Departamento de Seguridad Nacional".

No buscan dinero

En la demanda indican que ante esta situación, el Tribunal Federal es el lugar apropiado para este litigio.

"Si bien esperábamos un litigio también sentimos que las víctimas y la comunidad deberían poder recuperarse y encontrar una solución de manera oportuna. El Congreso estipuló que los Tribunales Federales eran el lugar correcto para tales litigios relacionados con incidentes de violencia masiva como este, donde se proporcionaron servicios de seguridad aprobados por el Departamento de Seguridad Nacional", agregó DeShong.

La demanda no busca obtener dinero de las víctimas, sino más bien protegerse antes posibles demandas. Piden a la justicia que revise si la Ley Seguridad aplicada puede hacer no viables las demandas civiles contra la empresa.

Falta de ética

Citado por el periódico Review Journal, el abogado de Las Vegas, Robert Eglet, quien ha llevado los casos de muchas víctimas de la masacre, dice que este movimiento roza la falta de ética.

"MGM es una compañía de Nevada, por lo que cualquier demanda pertenece a un tribunal estatal", dijo Eglet al diario. "Nunca he visto algo más escandaloso, donde demandan a las víctimas en un esfuerzo por encontrar un juez que les guste (...) Es realmente triste que se rebajen a este nivel".

La ley Seguridad fue aprobada poco después de los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Y si bien el FBI no calificó la masacre de Las Vegas como un acto de terrorismo, porque no logró identificar una motivación clara para la matanza (religioso, racial, etc), habrá que esperar cómo lo analiza la justicia.

