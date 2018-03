Reportan dos muertos en tiroteo de Michigan

REDACCIÓN 02/03/2018 09:10 a.m.

La Universidad Central de Michigan envío este viernes una alerta sobre un posible tiroteo en sus instalaciones. El centro pidió a sus alumnos resguardarse ante la presencia de un posible tirador que no ha sido detenido.

Hasta el momento se habla de dos muertos.

"La Universidad insta a los estudiantes a permanecer donde están y a no abandonar sus dormitorios ni edificios del campus. Hemos recibido informes de que las clases se han cancelado y el campus está cerrado", señaló CM Life, medio local del campus.

CMU police confirm two individuals were fatally shot at Campbell Hall on campus this morning. The deceased are not students and police believe the situation started from a domestic situation. There are no additional injuries; suspect is still at large: https://t.co/AxvPn3N0s0