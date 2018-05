ALERTA POR NUEVO TIROTEO

Tiroteo en secundaria de Texas habría dejado 8 muertos

La policía de Texas recibió la llamada de un tirador en una escuela secundaria ubicada en el distrito escolar de Santa Fe

REDACCIÓN 18/05/2018 10:36 a.m.

Tiroteo en secundaria de Texas habría dejado 8 muertos. Foto Twitter

Esta mañana un hombre disparó en contra de los estudiantes de una secundaria en Texas ubicada en el distrito de Santa Fe.

El tirador estaría bajo custodia, según dijo el director asistente de la escuela Santa Fe Highschool a la agencia AP.

De acuerdo con el alguacil Ed Gonzalez, jefe de la Policía del Condado de Harris, otra persona habría sido detenida por el incidente y un policía resultó herido.

Fuentes dijeron a la cadena CNN que había múltiples muertos, pero la información no había sido confirmada por las autoridades.

El vocero del hospital de Galveston, Raul Reyes, dijo a CNN que estaban atendiendo a personas heridas tras el incidente.

De acuerdo con algunos testigos, los estudiantes salieron de sus aulas al escuchar la alarma de incendios, momento que el tirador supuestamente aprovechó para disparar contra ellos.





"Sonó la alarma de incendios, salimos fuera y vimos a alguien disparando, así que corrimos todo lo que pudimos para alejarnos y protegernos ", dijo una de las jóvenes, Angélica Martínez, de 14 años, en una entrevista con la cadena CNN.

Otra estudiante de nombre Nikki, dijo al canal KTRK que un hombre entró en su clase de arte y comenzó a disparar.

La estudiante dijo que vio a una niña con sangre en la pierna mientras la clase evacuaba el salón.

El presidente de Estados Unidos escribió en su cuenta de Twitter: Tiroteo en escuela de Texas. Los primeros reportes no se ven bien. ¡Dios los bendiga a todos!".

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de mayo de 2018

My heart goes out to Santa Fe and all of Texas today. — Melania Trump (@FLOTUS) 18 de mayo de 2018

El tiroteo ocurre en medio de un debate en el país, ante la exigencia de alumnos y activistas de aumentar el control de armas en Estados Unidos tras un tiroteo que dejó 17 muertos en una escuela de Parkland, Florida, en febrero.

Con información de Agencias





