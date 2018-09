Nuevo tiroteo deja varias víctimas en Maryland

WASHINGTON.- La Oficina del Sheriff del condado de Harford (Maryland) informó de un tiroteo este jueves con un número indeterminado de víctimas en la población de Perryman.

"La situación aún es inestable. Hay múltiples víctimas", dijo la Oficina del Sheriff a través de su Twitter, sin precisar muertos o heridos.

La cadena de televisión CNN apuntó que las informaciones preliminares indican que hay tres fallecidos y dos personas con heridas.

El tiroteo ocurrió en Perryman, una localidad de unos 2,500 habitantes situada 55 kilómetros al norte de Baltimore.

Los agentes fueron desplegados en el lugar a las 09:09 hora local (13:09 GMT).

El sheriff ha convocado una rueda de prensa en la que ofrecerá los detalles del incidente para las 11:45 (15:45 GMT).

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.