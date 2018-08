Transmiten, sin querer, tiroteo en Jacksonville

Luego de que ocurriera un tiroteo durante el torneo de videojuegos de Jacksonville, Florida, comenzó a circular un video en el que puede escucharse en vivo los disparos.

El video publicado por un usuario de Twitter, Anakron, compartió el fragmento de un video de la transmisión del torneo en un centro comercial.

Unos segundos después de que iniciaran los disparos, los controles se desconectaron y el videojuego Madden NFL 19 fue suspendido.

Video:

madden tournament getting shot up on twitch pic.twitter.com/3Jk8QmZkiy