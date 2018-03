TIROTEO FLORIDA

Adolescente de 15 años, el "héroe" del tiroteo en Florida

Detuvo la puerta contra el tirador para salvar a al menos 20 de sus compañeros recibiendo 5 disparos, aún le harán varias cirugías

REDACCIÓN 20/02/2018 08:52 p.m.

El alguacil de Broward visitó a Anthony Borges (Tomado de Infobae)

Anthony Borges, de origen venezolano, intentó proteger a varios de sus compañeros al procurar mantener cerrada una puerta que quería traspasar Cruz, autor confeso de la matanza, y por ello recibió los disparos, relató hoy su amigo Carlos Rodríguez al programa "Good Morning America", de la cadena ABC. Relató que los dos corrieron a ocultarse a un aula cuando escucharon los primeros disparos, comentó que nadie sabía qué hacer pero Borges "tomó la iniciativa de simplemente salvar a sus otros compañeros de clase".

(Imagen tomada de CNN en Español)

La familia del joven inició una campaña en línea para ayudar a costear los gastos médicos que debe hacer frente tras el ataque. El objetivo de esta recaudación eran 5 mil dólares y ya han conseguido cerca de 120 mil.

Su padre, Royer Borges, explicó que su hijo lo llamó por teléfono cuando estaba herido en el suelo, pero en un momento dejó de escucharlo.

Tuve que tirar el teléfono porque pensé que él iba a entrar y me quería hacer como el dormido para que no me siguiera disparando", explicó Anthony.

Agregó que el joven es bien conocido en los clubes locales de deportes por sus habilidades para jugar futbol y entrena con la academia juvenil del Barcelona, cerca de Fort Lauderdale.

Conmovido, el jugador de futbol Landon Donovan animó a los aficionados a donar para ayudar a la familia de Borges.

(Imagen tomada de El País)

El alguacil también acudió al hospital el pasado viernes, cuando el presidente de EU, Donald Trump, realizó una visita por sorpresa al Broward Health North Hospital para encontrarse con dos de las víctimas y posteriormente conocer en persona a los agentes que acudieron a la llamada de emergencia desde la escuela de Parkland.

El alguacil del condado de Broward, Scott Israel, visitó el domingo a una de las víctimas: Anthony Borges, de 15 años y quien recibió cinco disparos.

Afortunadamente se está recuperando, pero tiene un largo camino por delante y necesitará varias operaciones quirúrgicas", indicó la Policía local a través de Twitter, donde publicó además una fotografía donde se ve a Israel tomando de la mano al joven estudiante de la escuela secundaria floridiana.

The Sheriff was honored to visit Anthony Borges,15, in the hospital. Anthony was shot five times. Fortunately, he is recovering, but has a long road ahead with more surgeries needed. Please join us in praying for the swift recovery of Anthony and all others from #StonemanDouglas. pic.twitter.com/U0PVkEwpFZ — Broward Sheriff (@browardsheriff) 18 de febrero de 2018



El hospital informó que no puede dar a conocer detalles sobre la condición de Borges, sólo dijo que él y otros tres heridos que están recuperándose en hospitales de Broward Health están en condición estable.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, agradeció a Borges por la valentía que mostró durante el tiroteo.

