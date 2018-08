¿Qué pasó exactamente en el tiroteo de la estación del Metro de Londres?

REDACCIÓN 20/08/2018 07:56 p.m.

Esta tarde se reportó un tiroteo afuera de la estación del Metro Kingsbury High Road en Londres que dejó tres heridos. El ataque fue aproximadamente a las 9:45 pm (hora local de Londres) según informó el diario The Sun.

Three people injured after shooting outside London tube station https://t.co/ZPKbT13p92 pic.twitter.com/azihqgxv3O — The Sun (@TheSun) 20 de agosto de 2018

La estación fue cerrada mientras se aseguraban que ya no había una situación de "tirador activo" y los boletos del metro fueron aceptados por los servicios de autobuses locales. El servicio de ambulancia de Londres confirmó que los tres lesionados fueron trasladados al hospital con heridas.

También se cerraron las calles en las inmediaciones del choque con el objetivo de dar con los sospechosos sin embargo no hubo detenidos.

Autoridades descartaron que te tratara de un "ataque terrorista"

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 20 de agosto de 2018













Por su parte, usuarios alertaron del ataque a través de redes sociales con la intención de que la gente no se acercara al lugar.

Anyone in kingsbury Please stay safe, there has just been a shooting — rin (@anitaskrr) 20 de agosto de 2018

Este tiroteo es el segundo registrado en Londres este lunes, después del que ha tenido lugar en Kenneth Road, en el municipio de Barking y Dagenham





