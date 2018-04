Tiroteo en Home Depot de Dallas deja tres heridos

REDACCIÓN 24/04/2018 06:46 p.m.

La tarde de este martes, se registró una balacera en un Home Depot de Dallas, donde dos policías y un civil resultaron lesionados, informó la policía a través de Twitter. En el lugar las autoridades se encuentran realizando un operativo para dar con el paradero del sospechoso.

Los dos oficiales que resultaron heridos se reportaban en estado crítico debido a la balacera que ocurrió a las 4:15 p.m. en la cuadra 11600 de Forest Central Drive, cerca de la US-75 y Forest Lane.

#Breaking sources say 2 officers shot, one very serious near Home Depot on 75 and Forest Lane. Ground and air search now for suspect. pic.twitter.com/fqaTR4Krqa

Para prevenir que el sospechoso se subiera a un tren DART en la estación de Forest Lane, no se permitió a los pasajeros ni subirse ni bajarse en esta estación, dijo el vocero de la agencia de transporte, Mark Ball.

El alcalde Mike Rawlings dijo que estaban "monitoreando de cerca" la situación y "rezando por nuestros oficiales".

#Breaking more video of DPD officers searching creek bed with rifles drawn off Centea Expressway looking for suspect after reports that at least one but possibly 2 officers have been shot pic.twitter.com/v2BWHLnLxf