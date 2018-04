Apps

Tinder no funciona, usuarios se quejan y la culpa es de Facebook

05/04/2018

Tinder, la famosa app de citas y romance, ha entorpecido para miles de usuarios, al menos en su versión móvil. A través de redes sociales, internautas han reportado fallas en la aplicación, al parecer el problema es por culpa de Facebook.

De acuerdo con Fayer Wayer, desde que cambiaron los permisos por recolección de datos de Facebook, tema que parte por el escándalo de Cambridge Analytica, no son pocas las aplicaciones que han fallado en registrar usuarios que utilizaron su cuenta de la red social para crearse un perfil.

A pesar de que el mensaje fue borrado, un ingeniero de software de Tinder tuiteó que aún se puede acceder al servicio a través de su versión web.

En el caso particular de esta aplicación el problema podría ser grave, dado que se basa en la información de tu perfil de Facebook, y este cambió los permisos que se les da a los desarrolladores.

Mientras las compañías se refieren a este problema de manera oficial, no habrá match ni citas por el momento, no hay nada que deslizar a la derecha y probablemente muchos que estaban destinados a estar juntos no lo estarán, todo gracias a la fuga de datos que presentó la red social de Mark Zuckerberg.

