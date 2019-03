Hazte a un lado Tinder, ¡Ya llegó Facebook Citas a México!, así puedes crear tu perfil

REDACCIÓN 28/03/2019 02:23 p.m.

Si te pasas todo el día en Facebook y estas en busca de pareja esta información es para ti, recientemente a plataforma presentó en México su herramienta denominada "Parejas", a través de la cual los usuarios pueden tener citas con la comunidad que integra esta red social.

Esta nueva herramienta la encuentras al entrar en la opción de menú de Facebook en "Ver Más", donde aparecerá un ícono con un corazón de color rojo y violeta llamado "Parejas", en el cual se podrá ingresar a esta nueva opción.

La información del perfil Parejas no se comparte con los amigos actuales de Facebook, por lo que si se agrega a una persona que envió un mensaje para conocerse, solo aparecerá en este nuevo perfil y no en el muro tradicional.

La plataforma menciona que se pueden encontrar personas según las preferencias, los amigos en común, cosas que hacen o que comparten en Facebook, o incluso que asisten a los mismos eventos, entre otras opciones.

"Las personas pueden conectarte si están interesadas en ti. Tú decides si quieres continuar o no la conversación", explica la plataforma.

De tal forma, cuando los usuarios vean a una persona con la que les gustaría iniciar una conversación, pueden hacer clic en ´Interesado´ y enviarle un único mensaje; si esa persona decide responder, continuará la conversación desde un chat.

En caso de recibir una solicitud, pero no estar interesado, se puede elegir la opción ´Pasar´ y esa persona ya no aparecerá como sugerencia.

OTRAS APLICACIONES PARA BUSCAR EL AMOR

1. Meetic

Meetic es, sin duda, una de las apps más conocidas y más efectivas si nuestra finalidad es encontrar pareja con estas herramientas. De hecho, es una de las más serias, por lo que no es un lugar adecuado para encontrar relaciones esporádicas. Inició su andadura en 2001, y desde entonces ha conseguido unir muchas vidas. Así que es posible encontrar el amor con meetic.

Si bien existen usuarios que no pretenden tener nada serio, la gran mayoría sí que tienen ese objetivo. Si tú también quieres encontrar pareja, invertir tiempo en Meetic es una buena opción.

2. Lovoo

Esta app es una de las más efectivas en la actualidad; sin embargo, hay muchos usuarios que utilizan Lovoo que no quieren tener pareja estable. Eso no quiere decir que no sea posible conseguirlo, sino todo lo contrario, porque es una aplicación que permite conocer a mucha gente y que funciona muy bien. Depende de ti seleccionar a esas personas que buscan lo mismo que tú. De entrada, Lovoo te lo pone facil para conocer a gente nueva.

3. Tinder

Una de las apps más populares para ligar es Tinder, que, además, es muy utilizada por los jóvenes, aunque también por gente de todas las edades y gran mayoría de paises del mundo. Su funcionamiento es simple, y por eso su gran popularidad. Si usas Tinder con cierta frecuencia los resultados llegan. En esta app puedes encontrar todo tipo de personas. Si buscas bien, incluso personas que quieren algo serio.

Para poder hablar con los usuarios es necesario que los dos os gustéis y os obsequiéis con un "like". Pero también es posible hacerle saber a la otra persona que te interesa gracias a los "superlikes". La opción de pago te permite emplear más utilidades. Por ejemplo, el cambio de localización. Muy útil si te vas a ir al extranjero y quieres conocer a gente antes de desplazarte.

4. Happn

Happn está de moda, en gran parte porque funciona. Tiene un funcionamiento similar a Tinder, pero en vez de mostrarte personas que se encuentran en un radio cercano al tuyo, te muestra usuarios con los que te has cruzado. Una vez en el timeline, puedes mostrarles a éstos que estás interesado con un "me gusta". Si la otra persona piensa lo mismo de ti, podéis conversar y así conoceros.

Es una app muy práctica, porque puedes conocer a gente que se encuentra en el local en el que estás tomando algo, en el metro o en la universidad en la que estudias.

5. Grindr

Grindr es el Tinder que utilizan las personas con orientación homosexual o bisexual, y los usuarios que lo utilizan gozan de un gran porcentaje de éxito. Es una app gratuita y tiene un funcionamiento fácil. Igual que las dos anteriores, no es específica para encontrar pareja, pero de ti depende seleccionar a aquellas personas que tienen el mismo interés que tú en tener una relación sentimental.

6. Match.com

POF se usa alrededor del globo, y es una app que permite conocer a gente con relativa facilidad. Ahora bien, el éxito viene muchas veces por cómo te desenvuelves en las relaciones interpersonales y las habilidades de comunicación que posees. En POF es posible encontrar a todo tipo de personas, también a tu media naranja. Pese a que en España no ha comenzado a ser popular hasta hace poco, en los países anglosajones ha tenido mucho éxito.

8. OkCupid

Con OkCupid es posible tener un flechazo con alguien y desarrollar un bonito sentimiento que te acerque a ese alguien especial en tu vida. Es una de las apps más prácticas para encontrar pareja, porque se actualiza constantemente, y trabaja muy bien el perfil de usuario para que las personas con las que contactas sean las que mejor encajan contigo. Tiene en cuenta el estilo de vida del usuario, así como sus gustos y motivaciones, pues se integra en Instagram. Cuenta con una opción básica y otra premium. Esta última te permitirá disponer de un mayor éxito.

9. Badoo

Badoo no es la app que cuenta mayor reputación en la actualidad, al menos a la hora de encontrar pareja. Pero algunas personas han podido conocerse por esta herramienta y han desarrollado una buena relación, incluso de noviazgo. Gran parte de su pérdida de popularidad se debe al auge de Tinder. No obstante, sigue siendo una opción válida si lo que quieres es conocer a gente nueva. Quizás a tu próxima pareja.

10. Tindog

Los amantes de los animales están de enhorabuena, pues esta app permite conocer a personas que tienen mascota y que desean conocer a otros individuos para entablar una amistad y, tal vez, algo más. Una app original, y de las más útiles.

11. Shakn

Shakn es de las apps de esta lista que llevan menos tiempo en el mercado, pero gracias una agresiva campaña de marketing se dio a conocer relativamente rápido. Se trata de una red social y una herramienta que, además, te permite conocer gente nueva. Gente con la que puedes acabar teniendo algo serio.

12. Adoptauntio

Esta app es una de las que ofrece mayores posibilidades de ligar, y, en muchos casos, de tener algo serio. Es una aplicación en la que mandan las mujeres. Ellas son las que deciden a quién quieren conocer y con quién quiere tener algo. Este concepto nuevo ha tenido mucho éxito, y por eso es una de las apps más fiables para tener pareja.

