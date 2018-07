Suicidio

Encuentran muerto al hijo mayor de Tina Turner

Craig Raymond Turner, primogénito de Tina Turner, se suicidó a los 59 años de edad

El hijo mayor de Tina Turner fue encontrado en su domicilio con un disparo (FOTO TOMADA DE WEB)

El hijo mayor de la cantante Tina Turner, Craig Raymond Turner, de 59 años, fue encontrado muerto este martes en su casa de Studio City, Los Ángeles, California, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Ed Winter, subdirector de la oficina forense del condado de Los Ángeles, dijo que Craig fue encontrado en su domicilio con un disparo, este martes a las 12:38 del mediodía, hora local. Las autoridades declararon que aún falta completar la autopsia.

Hasta el momento ningún familiar, incluyendo a Turner, quien vive en Suiza y fue vista recientemente en París en un evento de moda, se ha pronunciado al respecto.

Craig Raymond trabajaba en bienes raíces en el Valle de San Fernando y pertenecía a la Organización Nacional de Agentes de Bienes Raíces y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de California.

Craig fue producto de la relación que tuvo Tina Turner a los 18 años con el saxofonista Raymond Hill, de Kings of Rhythm, la misma banda donde tocaba Ike Turner, con quien se casó años después y duró 16 años junto a él.

Recientemente la cantante confesó en el periódico The Times que perdonó a su difunto esposo por el abuso físico y psicológico que le ocasionó. Incluso resaltó que no le guarda rencor al músico que murió en 2007.

