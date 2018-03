DETENIDA EN EL TIEMPO

Tiene ALDF página web opaca y desactualizada

A pesar de estar obligada a hacerlo, no informa sobre conflictos de interés de sus integrantes

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 13/03/2018 09:38 p.m.

ALDF (Foto: web)

La página de internet de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) parece detenida en el tiempo. Lo que debería ser un instrumento para la transparencia y la rendición de cuentas no es más que un depósito de información vieja. O simplemente, no existe.

En algunos de los rubros que debería contener, la información no se ha actualizado desde 2009.

La información de Servicios Parlamentarios sobre dictámenes presentados ante el Pleno sólo incluye los del primer año de la actual VII Legislatura, pese a que desde septiembre de 2017 comenzó el tercer año.

En cuanto a adquisiciones, sólo se pueden ver información hasta el 2016, y la nómina sólo está actualizada hasta septiembre del año pasado.

La página contiene además un apartado llamado "Declaración patrimonial", el cual al abrirlo se enlaza a un sitio llamado declaraweb.aldf.gob.mx, pero nunca se pudo abrir a pesar de haberlo intentado en por lo menos cuatro intentos; aparece un mensaje que dice que es porque el servidor no responde.

De acuerdo con la experta en transparencia parlamentaria, María del Carmen Nava Polina, la Asamblea arrastra un déficit desde varias legislaturas atrás. Explica que de 100 variables que debería contener la página sobre cuestiones de transparencia, la ALDF hasta hace poco tiempo sólo incluía la mitad; en temas como accesibilidad y difusión están a la mitad y en cuanto a dar a conocer información sobre conflictos de interés, está en cero.

Añadió que tampoco hay información sobre votación de comisiones, lista de cabilderos, ni desglose de gastos de recursos.

"Por ley local deberían de tener declaraciones de interés, tendrían que localizarse en su sitio y no están", criticó.

LAS OBLIGACIONES

La ALDF está obligada a cumplir la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Una de sus obligaciones, de acuerdo con el apartado VII del artículo 24, es promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles.

Además debe contar en su respectivo sitio de internet, con un portal de transparencia proactiva que contenga información relevante para las personas, que atienda de manera anticipada la demanda de información, de acuerdo con el apartado XIV del mismo articulo.

Asimismo, debería contar con una página web con diseño adaptable a dispositivos móviles, que tengan cuando menos un buscador temático y un respaldo para todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite, según el apartado XXI.

SIN INFORMACIÓN

En la navegación por el sitio que realizó La Silla Rota, en la pestaña de Contraloría General uno de sus rubros es Declaración Patrimonial, y al abrirla sólo se puede ver un formato para llenar declaraciones pero sin mayor acceso a información de las declaraciones de los diputados locales.

En cuanto a información sobre los 66 integrantes de la Asamblea, en el apartado "diputados", aparece su nombre, y al abrirlo surgen los teléfonos de oficina, en algunos casos la dirección de sus módulos, los informes de actividades, pero no a cuál comisión pertenecen, ni información sobre su trayectoria. Ni qué decir sobre sus declaraciones patrimoniales.

Otro rubro contenido en Servicios Parlamentarios es el de Comparecencias, y ahí el retraso es mayor, ya que sólo se incluyen hasta el primer año de la anterior Legislatura. Otro caso es el de Memoria Legislativa, que se detiene en 2009.

Nava Polina, quien es investigadora de tiempo completo sobre el tema de transparencia legislativa, desde la organización Visión Legislativa ha monitoreado a la ALDF y han detectado que se caracteriza por su opacidad.

Explicó que los dictámenes disponibles son antiguos e incluso algunos no fueron publicados ni siquiera en la Gaceta Parlamentaria, como algunos de los que se aprobaron sobre de leyes de armonización de la primera Constitución de la ciudad.

"Están acostumbrados a no difundir la actividad legislativa ni a dar información completa", dijo.

"No tenemos detalle de actividad de las comisiones, de los grupos parlamentarios; sobre el Pleno hay algunas cosas pero no a detalle, ni siquiera están cumpliendo con temas básicos de comunicación social, ya no digamos transparencia, no se han visto orillados a abrirse y eso tendría que cambiar", concluyó.

