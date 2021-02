Tiendas de lujo, sueldos austeros

Monterrey, N. L (La Silla Rota).- Una noche al salir del trabajo María Luisa se sentó a descansar unos minutos, luego intentó levantarse y ya no pudo, no sentía las piernas y requirió de ayuda de transeúntes para que pudiera caminar.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Alcalde de Guadalupe, NL pasea con tenis de lujo

Estaba tan cansada, no tenía sensibilidad en las piernas, me asusté; el médico me ha detectado problemas de circulación, tengo varices. Todo se deriva de doce horas diarias paradas en el trabajo”, atribuye.

Ella trabajaba en los almacenes Liverpool - recién renunció- en un centro comercial de lujo donde a unos metros Juan Roberto, de apenas 20 años de edad pasa las mismas horas en una tienda de ropa para ganar apenas el mínimo y esperar a llegar a los 26 o 28 años para que lo despidan. Aquí quieren jovencitos, al crecer nos despiden y contratan muchachos”, señala.

Cómo ellos, hay cientos de ejemplos de jóvenes - y personas maduras en algunos negocios de ropa-que laboran en almacenes y restaurantes como Liverpool, El Palacio de Hierro, CNA, Chili's, Applebees y otros más.

Lo único que les depara el destino son enfermedades de la circulación, las varices, problemas gastrointestinales, del sistema nervioso y hasta anemia.

Aurora tiene 65 años de edad y ya quiere jubilarse, “por ello aguanto las chingas, casi doce horas parada, y pobre de quién se siente porque se le llama la atención o se le sanciona. Pinches hambreadores y uno con necesidad de esta miseria de sueldo”, explica la vendedora de Liverpool.

Cajera vendedora, María Luisa tuvo un faltante de 250 pesos al corte de caja. “Con el cansancio no sé qué pasó, total, debí pagarlos y en tanto no lo haga se bloquea la caja a mi nombre y no puedo trabajar hasta que pague”.

La entrada es a las 10:30 de la mañana y la salida entre las 21 y 22 horas, algunos como los supervisores y vigilantes cerca de las once de la noche. “Pero la salida oficial es a las 21:00, nos obligan a hacer limpieza a colocar la ropa que dejaron los clientes, pero siempre después del horario de salida”, comenta Olga, otra cajera vendedora.

Los gerentes y supervisores de piso no escapan a la presión laboral y a lo que ellos llaman explotación, “También estamos presionados y debemos presionar a las vendedoras, es una chinga al grado de que una de ellas me dijo: siéntese unos minutos ahora que no hay gente. No, le respondí, nos vigilan e incluso desde el corporativo de la Ciudad de México nos observan con las cámaras”, menciona Kevin que ya busca otro empleo.

Los salarios, en todos oscilan en 1,300 pesos a la quincena, 2600 al mes con algún porcentaje de comisión por venta que es apenas de un uno por ciento cuando mucho.

Pero no sabemos ni cuánto nos toca, nos esconden porcentajes, lo retardan y cuando mucho ganamos poco más de cinco mil pesos al mes si bien nos va”, puntualiza Olga.

En una de esas ventas nocturnas recibí una regañada porque solo vendí 100 mil pesos de lencería, querían que vendiera 500 mil pesos de ropa. Pero fue de calzones, qué más quieren, cámbieme a muebles y les vendo eso y más”, tercia María Luisa.

Pobre del vendedor que deje ir a un cliente sin comprar nada, al menos dos prendas, te piden. Hay que convencer a los clientes y casi obligarlos a la compra de lo contrario nos va mal”, susurra Andrea que aprovecha su hora y media de comida para descansar y mal comer.

En CNA el almacén nacional de ropa la situación no es distinta, la entrada a las 10:30 de la mañana, la salida a las 21:00 horas pero en realidad salen a las 23 o 24 horas.

Hay que asear, dejar acomodada la ropa que no compran los clientes y se miden, nada que dejar así, de lo contrario no puedes irte, luego a pagar taxi, si utilizas camión tardarás hasta dos horas en llegar a casa”, manifiesta en voz baja Arturo.

Sarcásticamente María Luisa sonríe y se vanagloria de que al menos tienen clima en esos grandes centros comerciales.

En la cadena restaurantera Chili's, Antonia dejó el trabajo tras casi año y medio: “tengo las manos quemadas por la parrilla en la cocina; nunca sale uno a la hora de salida, siempre son una o dos horas más, claro son goce de sueldo y el que quiera si no ahí está la puerta”.

Todas esas anomalías laborales son solapadas por sindicatos de los llamados blancos que son patronales. “Ni le muevas, así está esto, son empresas de poderosos como los Balleres y demás, ellos mandan, ni que decir”, asume un dirigente de la Federación de Sindicatos Independientes que no quiere meterse en problemas con los dueños del dinero.

Nos acusan a nosotros de desproteger a los trabajadores cuando son esas grandes empresas los que engañan al trabajador. Revisen nuestros contratos colectivos, no hay quejas”, reta Ramón Serna, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.

María Luisa y Olga tienen las piernas hinchadas, se observan las várices, caminan lento y toman medicamentos prescritos por médicos que les recomiendan dejar de estar paradas por horas.

La primera renunció, Olga y Aurora esperan jubilarse en estos meses, “si es que no nos morimos antes”, lamentan.

Mientras tanto en Monterrey y su área metropolitana se construyen grandes centros comerciales, de lujo, y miles ya están listos para laborar, aunque al paso de los meses abandonan por las condicione adversas.

De acuerdo a las cifras económicas en la región del norte de México y debido al buen desempeño del sector consumo a nivel nacional, Monterrey y su área metropolitana recibirán 13 nuevos centros comerciales con una inversión de 500 millones de dólares en el lapso de un año.

La explosión de usos mixtos y centros comerciales en México responde a las nuevas necesidades de los consumidores que exigen diferentes tipos de malls, con un balance entre la parte comercial, vivienda y esparcimiento, lo cual genera una economía sana, reza la información al respecto.

jamp