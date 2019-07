El Dios del Trueno se queda en Marvel, confirman "Thor 4" y será dirigida por Taika Waititi

Chris Hemsworth renovó su contrato como uno de los superhéroes favoritos del cine para seguir interpretando a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, ahora se confirma que habrá "Thor 4", cinta que estará bajo la dirección de Taika Waititi, quién dirigió "Thor: Ragnarok".

De acuerdo con Uno Cero, con "Avengers: Endgame" y "Spider-Man: Far From Home", Marvel cerró un ciclo en su Universo Cinematográfico, pero eso no significa que Disney no tenga una estrategia cuidadosamente pensada para darle continuidad a su exitosa franquicia.

La confirmación vino de parte de The Hollywood Reporter, medio que añadió que la integración de Waititi a Thor 4 implicó su salida de la adaptación live-action de Akira, cinta que a su vez ya tenía como fecha de estreno el 21 de mayo de 2021 y que ahora vuelve a quedar en el limbo, tal como ha sucedido en distintas ocasiones.

Por el momento no hay fecha de estreno de Thor 4 y solo se cuenta con la confirmación de Waititi en la silla de director, pero podemos asegurar que Hemsworth regresará, sobre todo si se considera que al final de Avengers: Endgame Thor se va con los Guardianes de la galaxia en busca de Gamora.

Dentro de las películas de la Fase 4 del MCU también está confirmada "Guardianes de la galaxia vol. 3", lo que nos hace pensar en que el futuro de Marvel en el cine estará fuertemente basado en la faceta cósmica de la editorial, situación que se robustece con la segunda escena postcréditos de "Spider-Man: Lejos de casa", en donde se ve que Nick Fury ha estado trabajando con los Skrull.

Waititi estrenará en octubre de este mismo año Jojo Rabbit, una dark comedy sobre un niño que, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tiene como amigo imaginario a una versión de Adolfo Hitler.

