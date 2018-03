COMIENZAN HOSTILIDADES

Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos por caso de espía envenenado

La embajada de Rusia en Londres teme ataques cibernéticos británicos contra su país, en represalia por el ataque al espía

REDACCIÓN 14/03/2018 08:35 p.m.

Ex espía ruso fue envenenado en Reino Unido (Imagen de Voz de América)

El gobierno británico expulsará a 23 diplomáticos rusos en la mayor crisis en las relaciones entre Londres y Moscú desde la Guerra Fría. Así lo ha anunciado la premier ministra británica Theresa May, como respuesta al intento de asesinato del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija.

El ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados de forma "intencionada" en la localidad británica de Salisbury con un agente nervioso, según confirmó el jefe de la Unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley.

(Imagen de T13)

Los funcionarios, identificados como "agentes de inteligencia no declarados", según señaló May, tienen una semana para abandonar el país. Se trata de la mayor expulsión de personal diplomático en 30 años. El Ministerio de Exteriores ruso ha calificado la decisión de May como una "provocación brutal sin precedentes" que socava las bases del diálogo intergubernamental, según informa Xavier Colás.

Desde la Cancillería rusa han agregado que las medidas de respuesta de parte de Moscú "no se harán esperar". May hará el anuncio oficial de las sanciones tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional esta tarde, horas después que expirara el ultimátum lanzado al presidente Putin para dar "una respuesta creíble".

May anunció la suspensión de todos los encuentros bilaterales de alto nivel con Moscú, anticipó la retirada de la delegación oficial y de representantes de la Casa Real británica al próximo Mundial de Fútbol y se comprometió a "desmantelar la red de espionaje ruso en Reino Unido", según los expertos, aún mayor que la que existía durante la Guerra Fría.

Es trágico que el presidente Putin haya decidido actuar de esta manera", dijo May con dureza ante el Parlamento británico a la hora de justificar la batería de represalias. "El mensaje es este: quienes vengan a hacernos daño no serán bienvenidos", dijo en el momento de pedir "más poderes legislativos" para poder defender el país "de la actividad de un estado hostil".

El gobierno británico pidió el apoyo de sus principales aliados internacionales en el caso del envenenamiento del doble espía Serguéi Skripal, mientras prepara medidas que aplicará si Rusia no ofrece una explicación convincente sobre ese ataque. Otras medidas que podría tomar Reino Unido podrían ser la congelación de activos de ciudadanos rusos y vetos a ciertos visados.

El regulador de las telecomunicaciones del Reino Unido, Ofcom, anunció hoy además que va a evaluar si el canal de televisión RT, con financiación del Kremlin, continúa siendo "apto" para emitir en el Reino Unido.

Socios internacionales de la isla británica como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron su respaldo a la primera ministra.

(Imagen de Actualidad Política)

La primera ministra británica, Theresa May, estableció esta medianoche como plazo máximo para que el Kremlin aclarara cómo un agente nervioso de fabricación rusa envenenó el pasado día 4 en suelo británico a Skripal y su hija Yulia, ambos en estado crítico.

Al respecto, Rusia dijo que respondería a la acusación de estar detrás del intento de asesinato si el Reino Unido le proporciona una muestra de la sustancia que supuestamente se utilizó, algo que Londres considera que no está obligado a hacer.

Sin embargo, la embajada rusa en la capital británica alertó por su parte de que temen que el Reino Unido lance ataques cibernéticos contra su país en represalia por el ataque al doble espía.

No sólo Rusia ha sido acusada sin pruebas y de forma provocadora del incidente de Salisbury (el ataque contra Skripal), sino que, por lo que parece, se están desarrollando planes en el Reino Unido para atacar a Rusia con armas cibernéticas", dijo un portavoz.

En cuanto a la investigación, no se ha determinado en qué momento se produjo la exposición al agente químico, aunque la policía ha subrayado que necesita testigos que vieran a Skripal y su hija entre las 13.00 y las 13.45 horas GMT del domingo día 4, cuando ambos viajaban en un BMW de color rojo.

(Imagen de Publimetro)

En la localidad de Salisbury, lugar de los hechos, hasta 36 personas, además del agente y su hija, han sido atendidas por servicios médicos por posible exposición al agente nervioso, todos ellos sin síntomas aparentes excepto el policía Nick Bailey, que continúa grave, aunque su estado ha mejorado en las últimas horas.

El caso de Skripal podría llevar a destapar de nuevo las 14 muertes en el Reino Unido en los últimos años que podrían estar relacionadas con Rusia. En los medios británicos se puso el punto de atención en la muerte, por motivos todavía sin aclarar, del exiliado ruso Nikolái Glushkov, asilado en el Reino Unido y amigo íntimo del oligarca Boris Berezovsky, que falleció en 2013 por un aparente suicidio.

