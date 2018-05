"Secrets"

The Weeknd ofrece su primer concierto en México, estas son las fechas

The Weeknd vendrá por primera vez a nuestro país y los fans están vueltos locos

REDACCIÓN 02/05/2018 12:25 p.m.

En la primera presentación de The Weeknd en México, sus fans podrán escuchar canciones como Kiss Land, Beauty Behind the Madness, Starboy y mucho más (FOTO TOMADA DE WEB)

El ganador del Grammy The Weeknd, llegará por primera vez a México para ofrecer una serie de conciertos.

De acuerdo con Zócalo, la fama y la increíble magia de la voz del cantante canadiense, harán que el Palacio de los Deportes se llene de "Secrets" en su primer concierto en México el 22 de octubre de 2018.

Los boletos estarán disponibles en Preventa Banamex los días 8 y 9 de mayo y su venta general empezará el próximo 10 de mayo por Ticketmaster, y los costos son: General A: 2,150, General B: 1,790, Sección D: 980, Sección E: 480.

Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 16 Abr, 2018 a las 4:46 PDT

En esta presentación podrán escucharse los cortes de Kiss Land, Beauty Behind the Madness y Starboy, además de "Earned It (Fifty Shades of Grey)", que lo hizo merecedor de su primera nominación a un premio Oscar por Mejor Canción Original.

No faltarán los covers "Pray for Me", "Crew Love" y "Or Nah", los cuales fueron interpretados en su más reciente presentación en el Festival Coachella.





nl

