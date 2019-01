"The Umbrella Academy", el nuevo tráiler de Netflix que está rompiendo en la red

REDACCIÓN 24/01/2019 02:11 p.m.

Netflix liberó un nuevo tráiler de "The Umbrella Academy", serie que está basada en el cómic del mismo nombre creado por Gabriel Bá y Gerard Way, el mismo vocalista de la banda My Chemical Romance; y sigue a "la historia de una familia super-disfuncional de superhéroes que tienen ocho días para reunirse y salvar el mundo".

De acuerdo con Publimetro, el próximo mes de febrero, la plataforma presentará su nueva serie de superhéroes basada, sin embargo, esta apuesta nada tiene que ver con las historias o los personajes de Marvel o DC porque, pese a enfocarse en personas con habilidades extraordinarias, "The Umbrella Academy" tiene una historia propia.

La nueva producción de Netflix llegará el próximo 15 de febrero.

nl

