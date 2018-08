A los 81 años, Robert Redford anuncia su retiro de la actuación

REDACCIÓN 06/08/2018 07:58 p.m.

El actor de 81 años reveló a Entertainment Weekly sus próximos planes, los cuales no incluyen el mundo actoral. Eso sí, los hará efectivos una vez que concluya su actual proyecto: el filme "The Old Man & the Gun", cuyo estreno está programado para el 28 de septiembre.

De acuerdo con Excélsior, pareciera de inicio que su adiós es definitivo, pero advierte: "Nunca digas nunca" No obstante considera necesario el alto que va a marcar. "(Voy) a jubilarme después de esto porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años", explicó Redford sobre su labor actoral.

"Pensé: 'Bueno, es suficiente'. ¿Y por qué no salir con algo que es muy optimista y positivo?", agregó.

Por otra parte, las dudas sobre su partida no se hicieron esperar y cuando se le preguntó si seguiría dirigiendo películas, dijo: "Ya veremos sobre eso".

Redford hizo su debut en Broadway en 1959 en Tall Story y para 1960 llegó a la pantalla chica con varios papeles. A lo largo de su carrera ganó dos premios Oscar, seis Globos de Oro y un BAFTA, entre muchos otros galardones. Así mismo, protagonizó docenas de películas, incluidas Butch Cassidy y Sundance Kid, The Sting, The Great Gatsby, All the President's Men y Out of Africa. Ha dirigido películas aclamadas por la crítica como A River Runs Through It and Ordinary People, y fundó el Sundance Institute.

