Los secretos revelados en "The Last Watch", el documental de "Game of Thrones" del que todos hablan

Después del final de la aclamada serie de HBO, "Game of Thrones", llegó "Game of Thrones: The Last Watch" con la dirección de la inglesa Jeanie Finlay, este es un documental de dos horas sobre la realización de la última temporada.

De acuerdo a Infobae, en las imágenes se destacan Vladimir Furdik, el doble de riesgo y Rey de la Noche; el director David Nutter, quien dirigió tres de los seis episodios finales; y los extras, a quienes se les ha dado un especial énfasis por su agotador esfuerzo y fanatismo por la serie.

Y los que se consideran los grandes protagonistas de la aclamada serie, el extra irlandés Andrew McClay y Del Reid, el hombre a cargo de hacer nevar en los set de filmación.

Cabe señalar que el material fue filmado en su mayor parte en Belfast, Irlanda del Norte, así como en Sevilla, España, e Islandia.

Entre las muchas anécdotas tras bambalinas, una de las más comentadas fue la reacción de Kit Harington al descubrir que su personaje, Jon Snow, mataría a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) en el último episodio, durante la lectura del guión.

Aunque Harington había confesado durante entrevistas anteriores que había ido a la lectura de grupo de la temporada final sin haber mirado ninguno de los guiones, sorprendió a los fanáticos ver lo emocionado que estaba por la muerte de Daenerys de la mano de Jon. Al ver la emoción del actor, Clarke hace caras e intenta robarle una sonrisa a quien fue su compañero por ocho años y con quien hoy tiene una gran amistad.

En las imágenes también se puede ver cómo hicieron para evitar filtraciones de la trama: todos los guiones fueron a una trituradora de papel tras la lectura grupal.

La cadena HBO, no obstante, hizo una excepción con el realizador estadounidense David Nutter, el hombre detrás de icónicos episodios como "La boda roja" y "Paseo de la vergüenza", que se mantuvo firme y pidió que respetaran su método de trabajo. Se negó a usar un iPad, y todo el material impreso lo guardó en una bóveda en su oficina.

Nutter enfatiza la importancia del funcionamiento de todos los departamentos que coordinaron cada detalle hasta el último segundo. "Soy solo un director de orquesta con excelentes músicos". A su vez, reconoce que la serie le "salvó" la vida tras sufrir serios de problemas de salud, que lo mantuvieron alejado por varias temporadas.

En tanto, la productora Deborah Riley ilustra todo lo que estaba en juego en la octava temporada, donde el presupuesto alcanzó unos USD 15 millones o más: "Todo lo que hicimos en las temporadas 4, 5, 6 y 7 era un entrenamiento para la octava", explicó.

En el filme también se puede ver el detrás de escena de las extenuantes jornadas nocturnas, más de 50, del director Miguel Sapochnik filmando la épica batalla de Winterfell así como el momento en que Arya mata al Rey de la Noche, a cargo de Furdik, un coordinador de escenas de riesgo por más de 30 años, y que, gracias al show, ahora se hizo famoso.

Pero fue McClay, que desde la quinta temporada fue un soldado de la familia Stark y participó de la escena final de Jon Snow, el elegido por Finlay para contar la historia detrás de escena del drama de fantasía basado en los libros George R.R Martin.

A cada extra se le daba una chaqueta por cada temporada para agradecerle su trabajo. McClay le regaló la suya a Harington al final de la filmación. Estaba muy orgulloso de ese momento. El actor, que tiene su perfil en IMDb, trabaja ahora como guía en el Game of Thrones Tour – que promociona en Facebook-por las locaciones de Irlanda.

