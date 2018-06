The Death of Superman 2018

Filtran la película animada de "La Muerte de Superman"

Lamentablemente para DC, se filtró completa en internet la película "La Muerte de Superman"

REDACCIÓN 19/06/2018 08:41 p.m.

Los fans y no tan fans han comenzado a compartir la película La Muerte de Superman, en varios sitios de descarga (FOTO TOMADA DE WEB)

Como parte del festejo por los 80 años de Superman, DC preparaba el estreno de su nueva película animada del Hombre de Acero, "La muerte de Superman", la cual se estrenaría en julio durante la Comic-Con de San Diego. Sin embargo, la película animada se filtró en la red.

De acuerdo con Código Espagueti, "The Death of Superman" (La muerte de Superman), es una nueva versión de la icónica historia que marcó a una generación de lectores de cómics a principios de los años noventa. A diferencia de "Superman: Doomsday", la primera película de la división DC Universe Animated Original Movies, con esta nueva cinta se pretende ser más fiel a la historia de los cómics.

Este tuit es solo para decirles que ya salió el Remake de "The Death Of Superman" de la reina de las películas animadas DC COMICS.



DE NADA. — Big God (@OzzBlack) 19 de junio de 2018

Lamentablemente para DC, la película ya se filtró completa en internet, y los fans y no tan fans han comenzado a compartirla en varios sitios de descarga.

Lo más curioso de todo, es que los comentarios de las personas que bajaron ilegalmente la película son muy positivos, e incluso la describen como "mucho mejor que Batman v. Superman: Dawn of Justice" y muy "superior a Superman: Doomsday". Según los fans, lo mejor de la película es la pelea entre Superman y Doomsday, que ahora sí se ve mucho más brutal.

Aquí, viendo la nueva película animada de DC...



The.Death.of.Superman.2018.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT pic.twitter.com/NYdEwDuoxW — Dos Mil Dieciocho Virulento (@VlRUS_EBOLA) 18 de junio de 2018

Junto con la filtración también se reveló un spoiler (que ya se había mencionado oficialmente): al final de la cinta animada se anuncia que la historia continuará en "Reing of the Supermen".

