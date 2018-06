Mùsica

The Cure regresa a la escena musical, preparan álbum luego de 10 años

Robert Smith habló de la nueva influencia que incluiràn en el disco, y también tocó el tema de su vieja rivalidad con Duran Duran y Morrissey

Robert Smith prepara un nuevo álbum para The Cure (FOTO TOMADA DWE WEB)

Después de 10 años de silencio, Robert Smith confirma que esta trabajando en nueva música para el que seria el 14 álbum de The Cure. Su ultimo disco fue "4:23 dream" que se estrenó en 2008; ahora que el cantante de 59 años está inspirado, pone todo su empeño para el regreso de la banda.

Si bien Smith reconoció que no ha escrito ni un verso, aseguró que fue inspirado por su participación en el Festival Meltdown, del cual fue jurado y que le dio la oportunidad de escuchar muchas bandas y artistas nuevos. "He intentado escribir algo nuevo que no se trate de cómo me siento, pero son secas e intelectuales y ese no soy yo", dijo a The Guardian.

"He intentado escribir canciones sobre cosas diferentes a como me siento pero son secas e intelectuales y ese no soy yo", ha explicado a The Guardian el líder de la banda.

Además, Robert Smith ha afirmado que se sentiría decepcionado si no hubiera un nuevo álbum de The Cure.

Me he comprometido a ir al estudio y crear canciones para la banda, algo que no he hecho durante diez años.

Smith asegura estar entusiasmado a partir de la energía de las nuevas bandas y manifiesta que le dolería tener un fracaso con su nuevo trabajo: "Si no funciona estaría muy triste, porque significa que las canciones no son suficientemente buenas".

No queda más que esperar la nueva música de The Cure, esperemos que el tiempo de espera valga la pena.

Rencillas con otros artistas de la época

Respecto a las "pleitos" con otros artistas de la época, son famosos los fuegos cruzados que comenzaron cuando Morrissey dijo a NME que Smith parece "un payaso gordo con maquillaje llorando mientras toca guitarra", a lo que Smith respondió: "Si Morrissey dice no coman carne, entonces comeré carne. Así es lo mucho que odio a Morrissey". Claro que ahora dice que "realmente nunca entendió" ese conflicto.

Distinto es el caso de Duran Duran, de quienes aseguró, representaban todo lo que odiaba de la música de los 80: "Es realmente triste porque ellos (Duran Duran) nos amaban e incluso venían a nuestros shows. Pero representaban todo lo que odiábamos: todo el glamour de los 80, basura consumista; ese show de horror al que nos oponíamos", señala a NME.

