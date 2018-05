Espectáculos

Millonario regalo a Thalía del Día de la Madre

La cantante mexicana fue duramente criticada por sus seguidores de redes sociales por aceptar su millonario regalo del Día de las Madres

REDACCIÓN 14/05/2018 12:00 p.m.

El empresario Tommy Mottola celebró a Thalía en el Día de las Madres y le obsequió un lujoso automóvil. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

El día de ayer se celebró el Día de las Madres en EU y Thalía fue sorprendida por su esposo Tommy Mottola con un lujoso regalo, que no dudo en presumir en sus redes sociales, lo que causó impacto de todos sus seguidores de redes sociales.

Y es que el empresario asombró a la intérprete de "Desde esa noche", quien al percatarse del regaló no pudo evitar gritar "¡Estás loco!".

Se trató de un lujoso Bentley convertible en color negro con un moño rojo, el cual tiene un costo promedio de seis millones de pesos, por lo que la protagonista de telenovelas como "Marimar" y "María la del barrio" se convirtió en una de las mamás más consentidas en su día.

Además, Mottola grabó el momento y lo publicó en su cuenta de Instagram, lo cual causó polémica, pues algunos usuarios de redes sociales criticaron a la pareja.

"Y pensar que yo no puedo comprarme ni siquiera una pequeña casa!!! Me parece mucha ostentación", "regálale lo que quieras, hazla feliz, pero no lo muestres", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte Thalía presumió en su cuenta de Instagram los momentos que pasó con su familia durante el Día de la Madre, así como otro de los regalos que recibió.

?????? Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 22 Mar, 2018 a las 2:38 PDT

