Famoso conductor filtra foto de Thalía y causa polémica en redes

La cantante Thalía es considerada como una de las mujeres más atractivas de México, sin embargo, recientemente, una fotografía publicada por uno de los conductores de "Venga la Alegría", ha dado mucho de qué hablar.

De acuerdo a Soy Carmín, el titular del programa de TV Azteca, Sergio Sepúlveda compartió una foto junto a Thalía donde luce "irreconocible".

La foto data del año 1996, cuando Sergio Sepúlveda aún no era parte del programa matutino y cuando Thalía aún era muy joven, pues solo tenía 25 años y se encontraba en proyectos importantes de su carrera.

1996 cuando le estaba vendiendo una enciclopedia británica a mi querida @thalia, escribió Sepúlveda en su cuenta de Instagram.

Tras publicar la instantánea causó tremenda polémica generando diversos comentarios que están enfocados en la manera en que Thalía lucía en ese entonces.

Si bien la cantante luce bellísima en la fotografía, muchos de sus seguidores aseguran que en la actualidad, su aspecto físico es mucho mejor. Incluso, hubo quienes subrayaron que la intérprete mexicana parecía mucho mayor en ese entonces.

"¿Es Thalía?", "No se parece", "Me gusta más como luce actualmente", "No me gusta como se ve Thalía", "Thalía se ve mucho mayor que ahora", comentaron algunos internautas.

