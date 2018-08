La audaz respuesta de Thalía a las críticas por sus videos

REDACCIÓN 21/08/2018 07:29 p.m.

Thalía disfruta mucho de sus redes sociales y evidentemente, Instagram es su favoritasu, la cantante se ha vuelto viral por sus divertidos videos a tal grado que internautas crearon el #ThaliaChallenge pero, así como muchos disfrutan del "Me escuchan, me oyen, me sienten", muchos otros la critican porque "ya no es una jovencita" para subir ese tipo de contenido.

De acuerdo con Soy Carmín, debido a que la inconformidad hacia los videos de Thalía se expande cada vez más, la actriz dio una entrevista a un medio no mencionado en donde responde audazmente a todas las críticas de sus haters y aseguró que no es una "monedita de oro".

¡Azuuuuuuucar para el corazón! ?????? #shakeyourbooty Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 8 Ago, 2018 a las 4:31 PDT

Súper monedita de oro... Triple diamante y todo, respondió Thalía.

Aseguró también que hay que amarse a sí mismo sobre todas las cosas y actuar de acuerdo nuestros propios gustos y filosofía de vida. Y está claro que Thalía tiene una visión de mundo muy positiva.



Hay que tener siempre un amor propio elevado, puro hacia tu persona, respetar tus gustos, tu movimiento espiritual, tu evolución mental y personal.

La cantante de 46 años expresó que sus videos le ayudan a mostrar ese lado divertido que todos tenemos pero que pocos se atreven a mostrar. Ella puede contagiar ese sentimiento a sus casi 40 millones de seguidores que tiene en redes sociales.



Se llama generación Z, que son jovencitos entre los 2 y 19 años, en la que está mi hija y mi hijo... está descubriendo este lado pícaro, chistoso, intempestivo, coqueto, divertido, atrevido que tengo, más el lado sensible. Es algo que me da mucha alegría, comentó la cantante.

La artista aseguró que siempre ha sido una persona muy empática y extrovertida, alguien que siempre busca ver el lado positivo de la vida sin importar lo que piensen los demás. Dijo además que existen personas que realmente conectan con ella y esto la incentiva a seguir adelante.



"Hay gente que le gusta lo que uno hace y hay gente que no; hay gente que se conecta contigo y hay gente que de plano baja la cortina de hierro y no quiere saber nada de ti. Eso es válido, lógico y maravilloso. El hecho de que pueda yo causar tanta emoción y dualidad me gusta porque quiere decir que estoy haciendo algo que está resonando en el subconsciente de alguien", expresó.

La cantante adelantó que en el 2019 podría realizar una gira de conciertos, pues cree que en ese momento el público podrá tener en sus manos su nueva producción discográfica que será lanzada en diciembre del presente año.

