"Cruzo drogas a EU y regreso con armas a México": el testimonio de un traficante

REDACCIÓN 20/07/2018 09:11 a.m.

Es un hombre de 26 años, de nacionalidad estadunidense, arriba a Tijuana, Baja California, para inmediatamente después regresar a Estados Unidos.

Sin embargo, no lo hace solo. Va a territorio norteamericano con paquetes de droga y vuelve a México con armas de fuego.

Entrevistado por la BBC, el traficante asegura que esconde los paquetes de droga en el depósito de gasolina de su coche: heroína, cocaína, metanfetamina; mismo tanque que regresa lleno de armas.

"Yo las llevo regularmente a Los Ángeles, pero en esta ocasión irán a Arizona, por lo que sé terminarán en Arkansas e Indiana", dice el traficante al medio británico

Al ser cuestionado sobre lo que las drogas le hacen a la gente que las consume, el joven de 26 años sólo atina a decir: "No les pongo una pistola a las personas para que se droguen, no es mi problema".

El único problema que tiene es cruzar la mercancía por la frontera sin llamar la atención, su nacionalidad estadunidense le facilita la entrada a Estados Unidos, la poca vigilancia por parte de las autoridades mexicanas no le complica cruzar a México.

"Cientos" responde el traficante ante la duda de cuanta droga y armas a cruzado en la frontera de México y Estados Unidos.

El joven estadunidense asegura que no sabe a dónde terminan dichas armas. "No pregunto qué van a hacer con ellas, no lo quiero saber", sostiene.

"Mucha gente gana mucho dinero haciendo cosas malas, pero no necesariamente son personas malas"

Estas armas que entran de forma ilegal al país, provenientes de Estados Unidos, son utilizadas en los 76 asesinatos que ocurren en promedio cada día en territorio mexicano, según cifras oficiales.

Tan sólo el 2017 fue el año más violento del que se tenga registro en México con 28 mil 710 asesinatos.

Mientras que mayo pasado fue a su vez el mes el más violento en la historia reciente del país, con 2 mil 890 homicidios dolosos.

En Tijuana, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) dos cárteles de la droga operan en Tijuana, Baja California: El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana.

Sin embargo son varias las organizaciones criminales que cruzan droga a Estados Unidos a través de tierras tijuanense.

Con información de la BBC

