Terry Crews revela como fue agredido sexualmente en Hollywood

EFE 26/06/2018

Conocido por su cómico personaje en la película "¿Y dónde están las rubias?", Terry Crews se suma a la lista de víctimas de agresión sexual en Hollywood. La estrella de 49 años reveló frente al Comité Judicial del Senado, cómo fue su experiencia de agresión sexual vivida hace unos años, para dar su apoyo a una legislación sobre este tema.

"Soy actor, autor, ex atleta, defensor y sobreviviente de una agresión sexual", comenzó Crews. "Hollywood definitivamente ha sido un área problemática, simplemente porque muchas personas ven esto como un sueño. Y lo que sucede es que alguien tiene poder sobre estos sueños ... te engañan haciéndote creer que se espera este tipo de comportamiento, que es parte del trabajo, que este acoso, abuso e incluso violación forma parte de tu trabajo", continuó el artista.

La agresión sexual que sufrió el actor se habría producido en 2016, cuando un "alto ejecutivo de Hollywood" se habría propasado con él en una fiesta. Crews se animó a confesar este ataque en octubre de 2017, poco después de estallar el escándalo sexual del productor cinematográfico Harvey Weinstein. Cuando numerosas mujeres comenzaron a revelar acoso y abuso por parte de Weinstein, y de otras poderosas figuras de Hollywood, Crews también decidió contar su verdad. "Mi esposa y yo estábamos en una función de Hollywood el año pasado (2016) y un alto ejecutivo de Hollywood vino hacia mí y manoseó mis partes privadas", contó. "Retrocediendo le dije: ¿qué estás haciendo? Mi esposa lo vio todo y lo miramos como si estuviera loco. El solo sonrió como un estúpido", reveló en redes sociales, aunque sin dar nombres. Poco después se supo que el acosador era Adam Venit, uno de los jefes de la importante empresa de talentos William Morris Endeavor.

Posteriormente, en noviembre de 2017, el actor llevó esta denuncia a la Policía de Los Angeles, que abrió una investigación por agresión sexual. Sin embargo, la fiscalía no continuó argumentando que el caso estaba prescrito.

"Quería que estos sobrevivientes supieran que les creo, que los apoyo y que esto también me sucedió a mí", comentó en su discurso sobre la ola de reclamos por abusos y acoso sexual en la industria. Agregó que el incidente que le tocó vivir lo hizo sumarse a esta campaña legislativa, que sirve para "reflexionar sobre el culto a la masculinidad tóxica que existe en nuestra sociedad".

"Lo que me sucedió a mí le ha sucedido a muchos, muchos otros hombres en Hollywood", continuó. "Y desde que conté mi historia, he tenido miles y miles de hombres que vienen a mí y me dicen ´Yo también, este es mi historia. Pero no tenía la confianza, o no me sentía lo suficientemente seguro, para salir. Porque lo que sucede es que te ponen en la lista negra, tu carrera está en peligro, después de eso, nadie quiere trabajar contigo", agregó.

