TERCER DEBATE PRESIDENCIAL

Gastaron Meade y Anaya sus últimos tiros contra AMLO

Concentran principales ataques en el tabasqueño; "ni siquiera a ti te meteré a la cárcel", replica al panista

ESTÉFANA MURILLO 13/06/2018 01:53 a.m.

Agotan arsenal contra AMLO en el último debate presidencial. (Especial / La Silla Rota).

A 19 días de la elección y con las preferencias electorales en contra, Ricardo Anaya y José Antonio Meade quemaron todo su arsenal la noche de este martes durante el tercer y último debate presidencial en el que, al igual que en los dos encuentros previos, el principal objetivo fue el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.

Los abanderados de la alianza PAN-PRD-MC y del PRI-PVEM-Panal aprovecharon el encuentro que tuvo lugar en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida Yucatán, para lanzar acusaciones, señalamientos, e incluso para buscar "arrinconar" a López Obrador, quien replicó su estrategia del primer y segundo debates: evadir acusaciones y reiterar en cada oportunidad que "no soy corrupto" como, dijo, sí son sus adversarios de contienda.

Durante dos horas, la mayor parte de sus intervenciones fueron aprovechadas por Meade y Anaya para mostrarse ante la opinión pública como el candidato con mayor contraste ante el político tabasqueño, apostando así a reducir una brecha de más de 20 puntos porcentuales que muestran las encuestas con rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio.

No obstante, Anaya y Meade también intercambiaron señalamientos. Este último dijo del panista que es "el único aquí indiciado por un delito", y pronosticó que el queretano enfrentará eventualmente acusaciones penales.

Anaya por su parte confirmó que en caso de ganar la Presidencia designará a un fiscal especial que lleve ante la justicia no solo a Meade sino incluso al presidente Peña Nieto.

Haciendo uso de su derecho de réplica respondió al primer señalamiento: "José Antonio, aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra", mostrando al tiempo un documento con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que señaló que la PGR usó recursos públicos en su contra.

"Cuando yo sea Presidente, sí los voy a llevar ante la justicia. Lo digo con absoluta serenidad, pero también con firmeza, no van a quedar sin castigo, el caso Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra. Tú José Antonio, y tu jefe Enrique Peña Nieto van a enfrentar la justicia cuando yo sea Presidente de México, porque eso es lo correcto", advirtió.

—Anaya "arrincona" a AMLO; ofrece pruebas a cambio de su candidatura

Posteriormente Ricardo Anaya se dirigió al puntero en las encuestas. En algún momento del debate arrinconó a López Obrador, a quien lanzó un reto: "¿Si te presento los contratos renuncias a la candidatura?".

Esta condición la fijó tras mostrar una foto en la que se ve al político tabasqueño con José María Riobóo, un ingeniero que participó en procesos de licitación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y que tras perder el proceso descalificó junto a López Obrador el mega proyecto.

Además afirmó que Riobóo habría sido favorecido por López Obrador durante su mandato como jefe de gobierno capitalino, con diversos contratos por adjudicación directa por un monto de 170 millones de pesos.

"Andrés Manuel, te has convertido en lo que tanto criticabas. Contesta sin chistes, sin payasadas, contesta sí o no ¿le diste contratos a José María Riobóo durante tu administración?". Ante la negativa del aludido, Anaya insistió en diferentes momentos en que tenía pruebas, exigiéndole que se bajara de la contienda.

Aunque el comentario no generó mayores comentarios, en un segundo momento, la acusación del frentista sobre un presunto pacto de impunidad entre el tabasqueño y el presidente Enrique Peña Nieto, fue el momento que valió la reacción más acalorada del tres veces candidato presidencial.

López Obrador afirmó que en seis años no ha visto al presidente Enrique Peña Nieto y agregó que no lo meterá a la cárcel como tampoco lo hará con el propio Anaya, en alusión a las denuncias en su contra por presunto lavado de dinero. "Ni a ti te voy a meter a la cárcel", cerró así la discusión que rompió incluso con el formato del debate.

—Meade repite estrategia

José Antonio Meade Kuribreña, el "candidato ciudadano" del PRI -tercero en las encuestas con una distancia media de cuatro puntos porcentuales por debajo de Ricardo Anaya-, centralizó en mayor medida los ataques contra su adversario a vencer. De 21 intervenciones registradas, en nueve hizo alusión al político tabasqueño.

A Andrés Manuel lo acusó de incrementar la pobreza en un 30% durante su gestión como jefe de gobierno en la Ciudad de México; de alcanzar apenas un crecimiento económico de solo 0.8% contra el 2% promedio nacional; y hasta lo vinculó con el caso Odebrecht, uno de los mayores escándalos de corrupción durante el sexenio del presidente emanado del PRI, Enrique Peña Nieto.

Al contestar a alusiones de Ricardo Anaya quien señaló a Meade como responsable de este escándalo de corrupción, el cinco veces secretario de estado asentó "En el tema de Obredecht la pregunta no debe ser para mí, Ricardo, debería de ser para Andrés Manuel porque el socio de Obredecht en México es la familia de Jiménez Espriú, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes, por cierto no va a llegar porque no va a ganar".

En defensa, el morenista se limitó a responder que "si fuésemos un fracaso no nos apoyarían tantos en la Ciudad de México", donde dijo "gana cuatro a uno". El segundo señalamiento valió apenas una risa del tres veces candidato presidencial.

—"El Bronco" sigue generando polémica

El independiente Jaime Rodríguez Calderón, último en las encuestas, recurrió a la estrategia ya implementada: generar polémica.

Al hablar sobre la educación en México, El Bronco cuestionó a López Obrador sobre el supuesto apoyo que recibe de Elba Esther Gordillo. "Por cierto, Andrés Manuel, ¿qué traías en la cartera? ¿Una foto de Elba Esther?", preguntó el independiente.

"Fíjate que hoy no la traje. No traje mi cartera por precaución", respondió el tabasqueño.

El independiente además se refirió a los abanderados por partidos políticos como "la tercia maldita".

"Si ven la parte de la tercia, la tercia maldita les llamo hoy, porque finalmente hay destruido a México, los tres, tienen sus antecedentes de partidos políticos".

