Llega el tercer Debate Chilango y con él los mejores memes

REDACCIÓN 20/06/2018 06:58 p.m.

Esta noche los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tuvieron el tercer y último Debate Chilango para ganarse el voto de los ciudadanos con sus propuestas. Internautas no dejaron pasar la oportunidad de hacer memes sobre el tema y tienen a Puri Carpinteyro como protagonista.

En la Silla Rota te dejamos los mejores memes del Tercer Debate Chilango 2018.

Jajajaja Ustedes no se cagan de risa cuando le toca hablar a Purificación Carpinteyro "La Puri"?? Casi le grita "Maldita lisiada" a Sheinbaum!!! #DebateChilango

Puri no debió tomar tanto jugo de cangrejo #DebateChilango pic.twitter.com/Ll5B9bK4vJ

No sé si Puri está hablando de sus propuestas o señalando las salidas de emergencia. #DebateChilango

#DebateChilango Yo cuando un maestro no me deje sacar el celular pic.twitter.com/Zz3ZhYtpto

#DebateChilango ya se por quien no votar pic.twitter.com/uHNAwdwuvr

No me voy a cansar de esto. Lorena Osornio. ???? #DebateChilango pic.twitter.com/f0KblvLTsr

#DebateChilango Cuando te toca exponer en la primaria y no memorizaste nada y escribes todo atrás de la cartulina. pic.twitter.com/DWa4IvN5s8

#DebateChilango "La encuesta de pinocho y asociados" ¿neta sheinbaum? Eres igualita a Lopez Obrador, si me conviene la encuesta es válida sino alv. Jajajaja pic.twitter.com/iCEU4DpMex

#DebateChilango Puri no le da tregua a los #memes pic.twitter.com/oz79g5IMAn

Así el look de @Ale_BarralesM en el #DebateChilango pic.twitter.com/Btr8963ItG

#DebateChilango @MikelArriolaP no va a quitarle la oportunidad a su hijo Johanatan de casarse con su novio gay! pic.twitter.com/surfoMfcaW

Puri: No me ignoren #DebateChilango pic.twitter.com/FSbHtrQdEu

No tiene vergüenza @Claudiashein al decir que "regresó la corrupción". ¿Ya se le olvidaron los videoescándalos? ¿No recuerda a Bejarano o Ponce recibiendo dinero de Ahumada durante la administración de @lopezobrador_ ? Le dio amnesia interesada. #DebateChilango pic.twitter.com/gZh9I5suVk

Eh... ok @MikelArriolaP está bien... pero eso que tiene que ver con tus propuestas amigo? #DebateChilango pic.twitter.com/Nyg3XGBSLg

#DebateChilango Puri me gusta más para alguna novela de TV Azteca o de televisa como villana

#DebateChilango ¿Que pedooo con Purificación Carpinteyro? Creo que siente que está en una pasarela y no en un debate. Alguien que la oriente parfavaaaar! pic.twitter.com/uzfYtwGxcn

"No les mientas, no seas mentirosa, yo sé que sabes mentir, pero no te excedas", dice Puri #DebateChilango pic.twitter.com/Mj45zGnIE4