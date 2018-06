LOS TEQUILEROS

Diputado 'tequilero' reaparece en Guerrero

El legislador acusado de tener vínculos con el grupo criminal "Tequileros" reapareció en Chilpancigo tras un año de asuencia

14/06/2018

Saúl Beltrán Orozco acusado de ser parte de la organización criminal Los tequileros (Foto: tomada de la web)

Chilpancingo, Guerrero.-En lo que puede considerarse su reaparición después de un año, el diputado local del PRI con licencia, Saúl Beltrán Orozco, acusado de homicidio y de una relación directa con el líder de Los Tequileros en Tierra Caliente de Guerrero, Jacobo Raybel de Almonte, dijo que para él las acusaciones en su contra son un caso cerrado.

Tan es así que no rechazó regresar a sus actividades políticas.

El diputado señalado se paseó sin prisa el miércoles por la mañana en el Zócalo de Chilpancingo, sólo acompañado de una persona.

En mayo de 2017, Beltrán Orozco pidió licencia indefinida al cargo de diputado local, en medio de la acusación que le seguía la Fiscalía General del Estado (FGE) por el homicidio de un empleado del ayuntamiento de San Miguel Totolapan.

Su licencia frenó el juicio de procedencia que se seguía en el Congreso del Estado para desaforarlo, a petición de la FGE, según documentaron algunos medios de comunicación.

En ese momento una jueza de Arcelia ya había girado orden de aprehensión contra el diputado por homicidio calificado contra un trabajador del ayuntamiento de San Miguel Totolapan.

Pero desde antes, al cierre de 2016, era pública sus presuntas relaciones oscuras. El alcalde de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta, aseguró, en una declaración a reporteros, que el diputado priísta era compadre de El Tequilero.

Después, en el mes de junio de 2017, es decir, ya con la licencia otorgada al priísta, el entonces fiscal, Xavier Olea Peláez, reveló por accidente, porque se filtró un video diciéndolo, que Beltrán Orozco era "El Tequilero número uno", pero que no podía detenerlo por su fuero.

Policías y Tequileros, detrás de la violencia

A un año de que no supiera de él, reapareció.

En su paso por el Zócalo de Chilpancingo fue interrumpido por algunos reporteros para una entrevista.

–¿Cuál es su situación jurídica?, preguntó un reportero.

-Yo lo di (el caso) por terminado. Fue un proceso que para mí está finiquitado.

Nunca dio una explicación mayor en el resto de la charla.

–¿Tenía problemas con el fiscal (Xavier Olea Peláez)?

–No, de ninguna manera. Yo creo que era su trabajo. Yo no lo conocía anteriormente, ni para bien, ni para mal.

–Pero él lo acusó a usted de que es el tequilero mayor.

–Pues, a lo mejor en un momento de desajuste de él lo dijo, pero no era otra cosa. Yo a veces lo veo por las mismas presiones. No lo veo como asunto político, más bien lo veo como algo que se le presentó como una salida, y nada más, pero no hay ningún problema.

–¿Qué le han dicho sus abogados acerca del caso?

–Bueno, hubo un proceso aparte del amparo. Yo no tengo abogado, y ningún otro asunto, el caso está finiquitado para mí, en forma personal. Yo pedí licencia para demostrar que no había otra cosa más allá, y creo que está demostrado. El caso está cerrado para mí.

Los reporteros continuaron preguntando sobre sus casos pendientes.

–¿De la acusación de homicidio que le imputan?

–Yo creo que hubo un amparo, y fue algo que se les ocurrió, que estuvo preparado, y por eso yo creo que se demostró que no era lo que se señalaba. Cuando uno gana tienen que ver situaciones encontradas.

Después comentó que por ahora está retirado de sus funciones públicas, pero que continúa en el PRI, y adelantó que votará por su candidato presidencial, José Antonio Meade: "Pues, claro, yo soy del PRI, y tengo que votar por él. Yo no estoy peleado con nadie, estoy como siempre".

Nunca descartó retirarse de la política: "Vamos a ver qué pasa. Ahorita hay un proceso electoral, y hay que estar viendo, retirado".

En la entrevista los reporteros insistieron en su presunta relación con Los Tequileros.

–¿Qué opina de los señalamientos que lo ubican como gente de Los Tequileros?

–Bueno, se agarraron de ahí, y se dicen cosas que están muy lejanas de la realidad. Yo me dedicaba a mis funciones, y en eso estaba.

Después de un par de comentarios más, el diputado priísta con licencia siguió su camino por el Zócalo de Chilpancingo.





