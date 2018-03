REVOCAN SENTENCIA

TEPJF determina uso indebido de spot del PAN

El Pleno señaló que resulta inconstitucionalmente inadmisible que un partido político use las pautas para debatir públicamente con un medio de comunicación

REDACCIÓN 28/03/2018 08:32 p.m.

TEPJF determina uso indebido de spot de Anaya (Especial)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, la sentencia de la Sala Regional Especializada, al acreditar que existió uso indebido de la pauta por parte del Partido Acción Nacional (PAN), que utilizó los tiempos en radio y televisión del Estado para difundir explicaciones sobre asuntos o conflictos particulares.

El 2 de noviembre de 2017 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja por uso indebido de la pauta, derivado de la difusión del promocional PANUN1S, en sus versiones de radio y televisión durante el periodo ordinario y en diversas entidades federativas, ya que constituía un posicionamiento indebido del PAN y su dirigente nacional, Ricardo Anaya Cortés, además de difundir encuestas que no tenían sustento científico.

Una segunda queja se presentó el 10 de noviembre, por parte del periódico El Universal, en contra del PAN y su entonces dirigente nacional, por la difusión del mencionado promocional en su versión de televisión. El periódico alegaba que el contenido del spot violaba sus derechos de propiedad intelectual y de autor, al utilizar su logotipo y nombre comercial sin su autorización, además que dicho promocional correspondía a una campaña comercial negativa.

Ambos recursos fueron resueltos el 8 de febrero pasado por la Sala Especializada, que declaró inexistentes las infracciones a la normativa electoral, por considerar que la difusión del spot no implicó un uso indebido de la pauta por parte del PAN y que no se actualizaron los actos anticipados de campaña del PAN ni de su entonces dirigente Anaya Cortés. Asimismo, la SRE determinó que el spot denunciado no se utilizó indebidamente para extender el derecho de réplica concedida por una instancia jurisdiccional a Anaya, respecto de una nota periodística sobre el incremento de su patrimonio y el de su familia.

TEPJF revoca prohibición a candidatos de acudir a debates en intercampaña

Al resolver el SUP-REP-32/2018, el Pleno del TEPJF consideró fundados los agravios relacionados con el uso indebido de la pauta, por la utilización de expresiones que no atienden a las finalidades de la propaganda política en el promocional denunciado. Esto, al estimar que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos no pueden usar la prerrogativa constitucional de acceso a la radio y televisión para informar sobre lo resuelto por las autoridades jurisdiccionales en litigios sobre derechos particulares y ajenos a la materia electoral, incluso si se trata de algún dirigente o integrante de un partido.

Los magistrado consideraron que el promocional impugnado no aludió a temas de interés relacionados con la ideología o principios que proclama el PAN, sino a temas estrictamente particulares, relativos a dos notas periodísticas.

El Pleno estimó que no es constitucionalmente admisible que un instituto político use las pautas electorales para debatir públicamente con un medio de comunicación sobre aspectos difundidos por éste, que pudieran serle incómodos a él o a uno de sus dirigentes o integrantes, porque ello también pudiera dar lugar a disuadir la labor informativa que desarrollan de manera profesional los medios de comunicación al amparo de la libertad de expresión.

El Pleno revocó la sentencia emitida en el procedimiento especial sancionador SRE-PSC-22/2018 y le ordenó a la Sala Especializada emitir una nueva, en la que considere acreditada la responsabilidad únicamente del PAN, e imponga al instituto político la sanción que conforme a derecho corresponda.

Con información del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

