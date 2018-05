ELECCIONES 2018

TEPJF: ¿A quién ha bajado del proceso electoral?

En el actual proceso los magistrados electorales han "bajado" de la contienda a aspirantes a diversos cargos de representación federal y local

ESTÉFANA MURILLO 28/05/2018 11:02 p.m.

Desde aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados y a cargos de representación local, han sido varios los personajes a quienes el TEPJF ha dejado fuera de las elecciones

Aún es incierto el sentido en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá las impugnaciones contra las candidaturas de Miguel Ángel Mancera y Napoleón Gómez Urrutia, como senadores plurinominales por el PAN y Morena respectivamente, sin embargo lo que es un hecho es que este órgano judicial ya "bajó" a otros aspirantes a cargos federales y locales de la contienda electoral.

Mientras analizan los recursos de apelación promovidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra ambos aspirantes al Senado de la República, la Sala Superior y Salas Regionales han dado marcha atrás a las aspiraciones de otros actores que no podrán participar en el actual proceso electoral, el más complejo en la historia de nuestro país.

Desde aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados y a cargos de representación local, ya sea bajo el abanderamiento de un partido político o por la vía independiente, han sido varios los personajes a quienes el TEPJF ha dejado fuera de las elecciones.

SE QUEDARON SIN CANDIDATURA INDEPENDIENTE

Algunos aspirantes por la vía independiente no corrieron la misma suerte del hoy candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", quien pese a no haber alcanzado el número de apoyos requeridos en la legislación, el TEPJF instruyó su inscripción en la boleta.

Uno de esos casos es el de Manuel Heriberto Santillán Martínez, quien pretendía competir por la diputación federal del Distrito VII en el estado de Tamaulipas, hasta que la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral con sede en Monterrey, le negó la posibilidad de la candidatura independiente luego de que el INE le echó abajo firmas de apoyo que ya habían sido aprobadas.

De acuerdo con Santillán, el 23 de diciembre recibió una constancia donde había alcanzado las firmas necesarias para la candidatura independiente, documento que presentó como prueba ante el Tribunal. No obstante, se concluyó que no alcanzaba el porcentaje necesario en virtud de que 459 registros eran inválidos por varias razones: una de ellas que una parte eran fotografías de copias de credenciales de elector, como ocurrió también en otros 23 casos en los que el INE no autorizó la candidatura para diputaciones federales.

Un caso muy similar fue el de Raymundo Vázquez Conchas a quien pese a su recurso de impugnación, la Sala Regional de la Ciudad de México confirmó el dictamen del INE mediante el cual determinó que no reunió el porcentaje de apoyo ciudadano necesario para ser registrado como candidato independiente a una senaduría por Tlaxcala.

El Tribunal además argumentó que la autoridad electoral le otorgó garantía de audiencia y le dio la posibilidad de revisar la totalidad de firmas que estableció como irregulares, sin que el afectara optara por revisar el universo total de apoyos ciudadanos.

El 20 de abril la Sala Regional de Guadalajara avaló la resolución del Consejo General del INE que sancionó a Guadalupe Lozano Cornejo con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato en el proceso electoral 2018. El Tribunal confirmó que el aspirante no presentó en el Sistema Integral de Fiscalización, el informe de ingresos y gastos para la obtención de apoyo ciudadano, conforme a la normatividad aplicable.

SE REVOCARON CANDIDATURAS PROMOVIDAS POR PARTIDOS POLÍTICOS

El 19 de abril la Sala Regional Xalapa del TEPJF declaró improcedente la pretensión de José Antonio Cardozo Rivero de ser registrado como candidato a senador por Mayoría Relativa bajo el abanderamiento de la coalición "Juntos Haremos Historia" (que encabeza Morena) para el estado de Campeche.

El argumento fue que se incurrió en irregularidades. Según la resolución, el Partido Encuentro Social incumplió con el requerimiento hecho por el Consejo local del INE en Campeche, que consistía en entregar una manifestación firmada que indicara que el aspirante había sido seleccionado bajo la normatividad de dicho instituto político.

En el ámbito local, el 26 de abril la Sala Regional Ciudad de México revocó la designación de Brenda Arenas Ocampo como candidata de la Coalición "Por la CDMX al Frente" (que integran PAN, PRD y MC) a una concejalía en la demarcación Benito Juárez.

Lo anterior porque en el proceso de selección interna Arenas Ocampo participó a partir de la sustitución de una fórmula que no obtuvo su registro a la precandidatura, incumpliendo con los Estatutos del PRD y la Convocatoria correspondiente. En consecuencia, se ordenó al Comité Ejecutivo del PRD en la Ciudad de México realizar una nueva designación

CANDIDATURAS QUE SI SE APROBARON

Pero no todas las resoluciones del Tribunal Electoral fueron dictadas en sentido negativo. Hay otros aspirantes que lograron salir airosos de impugnaciones a sus candidaturas.

Apenas el 10 de mayo la Sala Superior confirmó el registro de José Antonio Aguilar Bodegas como candidato a gobernador de Chiapas, por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

En esta misma sesión los magistrados avalaron el registro de Xóchitl Gálvez como candidata de la coalición "Por México al Frente" al Senado, al argumentar que en su queja Celestino Abrego Escalante no combatió los supuestos vicios en que incurrió la Comisión Nacional Electoral del CEN del PAN al haber registrado la fórmula integrada por la ex jefa delegacional en Miguel Hidalgo y Laura Iris Ballesteros.

Semanas antes, el 19 de abril, la Sala Regional Xalapa validó diversas candidaturas a diputadas y diputados federales de mayoría relativa en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, que habían sido impugnadas por opositores.

Los magistrados confirmaron la candidatura a diputado federal de Enoc Hernández Cruz por la coalición "Todos por Chiapas", conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL) por el Distrito Electoral 05 con cabecera en San Cristóbal de las Casas.

También se confirmaron los registros de Gabriela Olvera Marcial como candidata a diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el Distrito 08 de Oaxaca; de Adriana Paulina Teissier Zavala como diputada federal por la coalición "Juntos Haremos Historia" por el Distrito 01 con cabecera en Solidaridad, Quintana Roo.

Asimismo se confirmó el registro de Mildred Concepción Ávila Vera y Ruby Marivel Canto Rosado, como candidatas de la coalición "Juntos Haremos Historia" a diputadas federales por el Distrito 03 en Benito Juárez, Quintana Roo. También se avaló la designación de Alfredo Torres Zambrano como candidato del PRD a diputado federal por el Distrito 02 de Tabasco; y de María Bertha Espinoza Segura por el PES a candidata a diputada federal por el Distrito 03 de Tuxpan, Veracruz.

El 6 de abril la Sala Regional Xalapa confirmó el registro de Hilda Mariana Cruz Pool como candidata a senadora por el principio de mayoría relativa en Yucatán.

LEA TAMBIEN TEPJF ordena a Congreso de Guerrero reinstalación de Leyva en alcaldía de Chilpancingo El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Congreso del Estado la reinstalación del alcalde Marco Antonio Leyva Mena

LEA TAMBIEN TEPJF declara como inelegibles a candidatos por Cancún a Chanito Toledo y Mario Machuca La autoridad electoral confirmó que José Luis Toledo Medina y Mario Machuca Sánchez son inelegibles para buscar el puesto de alcalde en Benito Juárez

AJ