TENSIÓN CON CALIFORNIA

California y su tema pendiente en EU puede revivir en la era Trump

Si fuera un país, California sería la sexta economía mundial, según un reporte de del Banco Mundial en 2016

REDACCIÓN 18/04/2018 04:14 p.m.

California reaviva movimiento separatista en la era de Trump (Foto/Web)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la decisión del Estado de California respecto al despliegue de la Guardia Nacional en su frontera con México al decir en su cuenta de Twitter que "está ocurriendo una revolución" en ese estado y que la gente no estaba contenta ante la falta de seguridad.

Trump cusó al gobernador de ese California, Jerry Brown, de intentar replegar el despliegue militar en la zona fronteriza y que los habitantes no estaban contentos porque querían seguridad.

Trump atacó luego de que ayer se informara que California había rechazado una solicitud para que se enviaran 200 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

There is a Revolution going on in California. Soooo many Sanctuary areas want OUT of this ridiculous, crime infested & breeding concept. Jerry Brown is trying to back out of the National Guard at the Border, but the people of the State are not happy. Want Security & Safety NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de abril de 2018

Al parecer, Trump amaga contra un Estado que han buscado separarse de la Unión.

Yes California

Hay que recordar que en agosto de 2016 se presentó al Gobierno de California una propuesta para solicitar a los votantes que rechazaran el fragmento constitucional del Estado que lo declara como una parte inseparable de Estados Unidos.

Yes California Independence Campaign (Campaña de Si a la Independencia de California) , era la campaña que proponía la separación del país.

El argumento era que el Estado aportaba más con impuestos federales, que lo que recibía por parte del Gobierno Federal.

Luego de que Donald Trump ganara las elecciones en noviembre de ese mismo año, el movimiento se reavivó.

IVANKA TRUMP LANZÓ UN PROGRAMA PARA EMPODERAR MUJERES

En febrero de este año, presentaron la propuesta de separación mediante firmas de apoyo para que en 2020 se pueda llevar a cabo la votación.

En cuanto a la migración, los partidarios de la independencia aseguran que el sistema de migración fue implementado por los demás estados hace 30 años, sin tomar en cuenta las necesidades actuales de ese Estado y el daño familiar que causan.

Asimismo, aseguran que California es el Estado más diverso y un factor indispensable para su economía. A partir de 2015, la población de hispanos sobrepasó la de anglosajones.

Si fuera un país, California sería potencia económica

El Estado de California tiene una base económica muy sólida. Cuenta con la capital mundial de la innovación tecnológica, Silicon Valley y alberga a las compañías más grandes del mundo como Apple y Google.

Su economía creció un 4.1 por ciento en 2015, rebasando a Francia y Brasil, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 2.5 billones de dólares.

Si fuera un país, California sería la sexta economía mundial, según un reporte de del Banco Mundial en 2016, que, además, indica que ese Estado creó más empleos que Texas y Florida combinados, los estados más poblados.

Es Jerry Brown, quien ahora es atacado por Trump, el que ha encabezado la recuperación económica de California, y usado por la izquierda como ejemplo de una posición más tolerante en tiempos de una política con discursos intolerantes.

Con información de La Opinión y BBC Mundo

cbl