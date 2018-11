Adidas se contagia de la fiebre de "Game of Thrones" y lanza tenis inspirados en la serie

REDACCIÓN 07/11/2018 08:27 p.m.

El final de "Game of Thrones" está cerca, la octava temporada culminará con una de las series más exitosas de HBO y la fiebre de GOT ha contagiado a Adidas, la marca lanzará una línea de tenis inspirados en "Juego de Tronos".

De acuerdo con Gizmodo, aunque hace unos meses se anunció, con supuestas maquetas de diseños basados en las localizaciones de la serie, es ahora cuando se han filtrado fotos reales de algunos tenis.

Cada modelo de la línea será una Ultra Boost, y los dos primeros pares lanzados se basan en la Casa Targaryen. En estas fotos oficiales de Adidas, una tiene el siguiente diseño ardiente:

Y el otro tiene un diseño blanco sobre blanco, que al parecer se basa en Daenerys Las fotos oficiales de este no se han publicado todavía, pero solebyjc consiguió un par antes:

Como alguien que realmente acumula Ultra Boosts, estos ... no son tan terribles como la línea que habían lanzado inspirada en Dragon Ball. los diseños de Adidas Game of Thrones son sorprendentes con el equilibrio correcto entre "sutilmente incluyendo referencias a Game of Thrones como la licencia lo dictaría" y "no parecen zapatos para niños de cinco años con dragones de plástico por todos lados".

Las únicas diferencias entre estos y los Ultra Boosts normales son la adición de una pequeña "bandera" en el talón, que llevará un nombre o eslogan asociado con el tema, así como lengüetas personalizadas. La única marca abierta está en la plantilla, que tiene logotipos gigantes de Game of Thrones.

De hecho, la mayoría de la gente probablemente ni siquiera sabrá que estos son los tenis de Game of Thrones a menos que se lo digas, y creo que a los no coleccionistas podrían gustarles algunas de estas, incluso si no son fans de la serie/libros, ya que habrá algunos colores más agradables en camino si las filtraciones anteriores son reales.

El par negro y rojo saldrá en enero, mientras que el resto se lanzarán a lo largo del año.

