Con manta, pobladores de Guerrero piden a autoridades no asociarse con el crimen

Habitantes de Teloloapan, Guererro, advierten a autoridades y vecinos no tratar con la delincuencia organizada ni con políticos que afecten a la zona

REDACCIÓN 14/03/2018 02:25 p.m.

Guerrero (La Silla Rota).- Una manta anónima apareció esta semana en el zócalo de Teloloapan, municipio de la zona Norte de Guerrero, en la que se pide a los funcionarios que tengan nexos con la delincuencia organizada que se vayan del pueblo, así como a los ciudadanos que los apoyen.

El mensaje, colgado en el kiosco del Zócalo, señala que "vienen tiempos críticos y difíciles", en alusión a las próximas elecciones, por lo que llama a la población a hacer conciencia y "elegir bien a quienes van a gobernar en un futuro".

A los funcionarios instó a "que hagan lo más correcto su trabajo, ya que de lo contrario la ciudadanía tomara cartas en el asunto".

Asimismo dijo comprender a los pueblos que viven bajo el yugo de la delincuencia y reprobó que haya políticos que se aprovechen del miedo que infunden los criminales.

A continuación, el texto íntegro:

"COMUNICADO IMPORTANTE Y URGENTE... Principalmente agradecemos a todas las corporaciones de diferentes gobiernos (militar, marina, federal, PGR, estatal, municipal, judicial, etc. y agradecemos el apoyo al Sr. Presidente de la república y gobernador.

Desgraciadamente los tiempos se volvieron difíciles, y lamentamos las bajas que han tenido por esta lucha justa para el bienestar de la ciudadanía que a sido azotada por la delincuencia organizada.

Agradecemos la lucha codo a codo, sudor a sudor, paso a paso, que han sumado para terminar con la delincuencia. Desafortunadamente al igual que ciudadanos, han tenido pérdidas de amigos por esta misma lucha, por lo que con respeto se les pide su comprensión.

Vienen tiempos críticos y difíciles donde desgraciadamente la política se ha manchado, pero por otro lado el pueblo ha luchado para poder regresar esos valores perdidos que en su momento eran valiosos, donde existía el respeto.

Por eso mismo a toda la ciudadanía en general se les hace la invitación de elegir bien a quienes van a gobernar en un futuro, ya que somos nosotros quienes a veces tenemos la culpa de elegir incorrectamente a nuestros gobernantes y a aquellos funcionarios políticos se les hace la invitación que hagan lo más correcto su trabajo, ya que de lo contrario la ciudadanía tomara cartas en el asunto.

Nosotros no vamos por un partido rojo, verde, blanco, etc. sino por un futuro mejor y tranquilo ya que desgraciadamente hemos sido azotados por la deficiencia gravemente. A todo aquel funcionario que haga compromisos con delincuentes que tanto mal han hecho a nuestro municipio y comunidades, se les pedirá con respeto que se retiren del pueblo, ya que no están dando el respeto, porque el sol no se tapa con un dedo en primer lugar.

A todas esas generaciones que vienen, por un mejor futuro para nuestro pueblo y ¿Por qué no? para el país. De igual manera se le informa a la ciudadanía que quien apoye a funcionarios comprometidos con la delincuencia organizada se les pedirá también con respeto que se retiren del pueblo, ya que están traicionando la seguridad del mismo. Se les invita hacer conciencia de todo el daño que han hecho, ya que si merecen respeto deben de dar respeto a la gente.

Se debe ganar con programas, recursos rebajados para el bienestar del pueblo y nada más para el pueblo, para la educación y deporte, etc. Por otro lado rechazamos rotundamente y comprendemos a todos aquellos pueblos que por el momento están viviendo bajo la amenaza y tortura de delincuentes sin escrúpulos de no dejarlos vivir en paz y tranquilidad, pero lo que más reprobamos que desgraciadamente políticos se aprovechan más de ese miedo y temor por amenazas de esos delincuentes que hoy día tienen a esas personas; de verdad ya no tienen sentimientos. Primero Dios el cambio vendrá para bien de toda esa gente, niños, jóvenes, señoras, señores, y ancianos. Por su comprensión, muchas gracias".

