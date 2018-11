Televisa no solo vetó a Rebecca de Alba, también la etiquetó como "persona no contratable"

REDACCIÓN 13/11/2018 08:13 p.m.

Desde 1998, Rebecca de Alba no tiene contrato de exclusividad con Televisa, sin embargo, luego de que la conductora realizara proyectos en otras cadenas de televisión, fue vetada en Televisa y etiquetada como "persona no contratable".

De acuerdo con Grupo Fórmula, el famoso veto impide que De Alba promocione su venta anual para recaudar fondos en beneficio de su fundación que ayuda a personas con cáncer.

Es cierto. (En) Televisa estoy como una persona no contratable, dijo De Alba al programa "Todo para la Mujer", además agregó: Cómo se lo dije al ejecutivo que mandó la orden que no soy contratable en Televisa y que estoy vetada, le dije ´bueno, pues creo que el altruismo no tiene televisoras ni tiene fronteras. Y aquí, solamente a las personas que están perjudicando a las personas que padecen cáncer.

Ver esta publicación en Instagram ???????????????????????????????????????????? Una publicación compartida de RebeccadeAlba (@dealbarebecca) el 20 Oct, 2018 a las 10:50 PDT

Rebecca no tiene certeza de la razón del veto, pero considera que, posiblemente, fue porque trabajó en un concurso de belleza de la competencia. No obstante, la conductora dijo no estar preocupada pues es una figura que es reconocida a donde vaya.

[Hice] Mexicana Universal en Azteca y fui freelance y fueron ocho galas y fui jurado. Tal vez fue eso. O... es que no entiendo, comentó. No es algo que me afecte porque creo que es hasta chistoso. Es algo que me tomo con humor.

Incluso, Rebecca de Alba compartió la anécdota de que había recibido un mail de las producciones donde le informaron que "no era una persona contratable para esta empresa. Lo cual se traduce al veto".

"Vivo de esta chamba y da igual en cualquier televisora", advirtió. "Ese tipo de situaciones no me las tomo como algo personal; son como sus políticas internas. Desconozco cómo se manejen, pero, afortunadamente, ahora hay tanta diversidad".





nl

