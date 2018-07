Televisa busca vender parte de Radiópolis; estos son los posibles "tiradores"

REDACCIÓN 23/07/2018 05:06 p.m.

Televisa explora la venta de su participación del 50% que mantiene en el Sistema Radiópolis, que también es operado por el grupo español Prisa desde el año 2002 y que conforman 17 estaciones de radio AM/FM.

Seis de ellas se ubican en la capital, donde se originan las cadenas nacionales "W Radio", "Los 40 Principales", "Ke-Buena" y "Quiéreme". Su red de emisoras afiliadas en el interior de la República sumaría 130 señales.

Las frecuencias de Televisa en la Ciudad de México –la 730, 900 y 940 de AM y el 92.9, 96.9 y 101.7 de FM– tienen títulos de concesión con vigencia hasta entre el 3 y 4 de julio del año 2036, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La industria de la radio en México equivale a más de 8,758 millones de pesos anuales a nivel nacional, de los cuales más de 3,000 se generan en la Ciudad de México con 35% del mercado.

Una posible combinación de ACIR con Televisa Radio daría pie al surgimiento del segundo jugador del sector por número de estaciones, 270 contra 300 de Radiorama. En la Ciudad de México una unión de estos grupos sumaría 11 frecuencias, lo que equivale al número que tiene Grupo Radio Centro en la misma plaza, actor sobre el que rondan fantasmas de investigaciones por concentración indebida de frecuencias y poder sustancial del mercado.

Escenarios probables

Con Prisa, con ACIR o con el Grupo Multimedios como posibles compradores de Radiópolis, a Televisa difícilmente se le aligeraría la carga que pesa sobre su operación por ser el agente económico preponderante en radiodifusión, aunque estará en la órbita del IFT definir este particular y también los casos de poder sustancial de Radio Centro y los traslapes de cobertura ACIR-Radiópolis; esto, por ser esa autoridad la facultada en temas de competencia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En la potencial concentración ACIR-Radiópolis, habrá ciudades donde ambas empresas cuentan con estaciones y donde es posible que se den traslapes de cobertura: Veracruz, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Monterrey, Guadalajara y la CDMX, otro tema que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá observar, pues son al menos 27 emisoras en cuestión.

El regulador tendrá la tarea de revisar quién es el interesado por el 50% de Televisa en Radiópolis, pues si el primer interesado es Grupo ACIR, no sería el único. Otras versiones apuntan a un somero interés del Grupo Multimedios de Monterrey.

Multimedios ha salido recientemente de la discreción, comprando canales de radio y televisión y dividiendo su espectro para meter a su competencia en modo de arrendamiento, como al Canal 52Mx de MVS Comunicaciones, que de momento, vía su vocero Felipe Chao, declinó comentar por ahora sobre el asunto Radiópolis.

Grupo Multimedios busca ingresar al mercado de radio del Valle de México y para eso empuja desde 2017 a Fundación Ecoforestal AC para quedarse con alguna de las frecuencias 99.7 y 104.5 aún disponibles para radio social en la FM de la capital.

Televisa, por su parte, se encuentra en un proceso de potenciar sus otros negocios y disminuir su deuda, por lo que la venta de Radiópolis le vendría bien. Por ejemplo, a su marca de telecomunicaciones Izzi Telecom dirigió el equivalente de 399 millones de pesos en el primer trimestre del año, mientras que Telmex y Megacable sumaron 1,787 y 1,218 millones de pesos en infraestructura, dijo Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law.

"La venta de Radiópolis responde más a una decisión financiera, que estratégica. Clarín y Telecom se funcionan en Argentina, manteniendo una convergencia extrema: TV, radio, prensa y telecom fijo y móvil. En México, Televisa no está en móvil y vende radio; su decisión entonces no es estratégica, sino financiera. Seguramente busca mejorar su perfil de inversión. Esto se combina con los problemas financieros en Univisión y la salida hace unos días de dos de sus principales funcionarios. La mejora de su flujo de caja no refleja todavía el verdadero reto de la empresa, que es insertarse en un mundo telecom vertical con éxito", añadió.

