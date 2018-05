Televisa vs TV Azteca

Televisa prepara golpe contra TV Azteca; lanzará programa con ex conductores de "Ventaneando"

El nuevo programa de Televisa podría estar conducido por varios ex conductores de "Ventaneando"

REDACCIÓN 14/05/2018 12:58 p.m.

Televisa prepara gran golpe contra "Ventaneando"; el rating de Pati Chapoy y compañía podría estar en peligro (FOTO TOMADA DE WEB)

En diversas ocasiones, Televisa ha transmitido diversos programa de espectáculos para competir con "Ventaneando", el cual ya tiene 22 años al aire, sin embargo ninguna de sus propuestas ha tenido éxito.

De acuerdo Publimetro, la televisora de San Ángel volverá a contraatacar y ya alista su nuevo programa de espectáculos, utilizando las mismas armas que tuvo "Ventaneando" en sus inicios, ya que será producido por Carmen Armendáriz, quien fue la primera productora del producto de TV Azteca.

Además de que se rumora será conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, dos de los integrantes originales de "Ventaneando".

Martha Figueroa confirmó que sí hay una propuesta para hacer un programa de espectáculos en televisión. "La propuesta me llegó de Televisa directamente, no sé nada más, me dijeron que hay un programa de espectáculos que vas con Pepillo (Juan José Origel) y si lo quería hacer, yo feliz de la vida" dijo la periodista.

También se ha dicho que en el programa podrían participar Inés Gómez Mont, Aurora Valle y hasta Atala Sarmiento, sin embargo, Daniel Bisogno ha dicho que Atala no se lleva bien ni con Gómez Mont ni con Valle.

nl

LEA TAMBIEN Millonario regalo a Thalía del Día de la Madre La cantante mexicana fue duramente criticada por sus seguidores de redes sociales por aceptar su millonario regalo del Día de las Madres

LEA TAMBIEN Así fue como Iñárritu le quitó la novia a Luis Miguel En el cuarto capitulo de la serie se enfocaron al triangulo amorosa entre el entonces DJ, Alejandro González Iñárritu, Mariana Yazbek y Luis Miguel

LEA TAMBIEN Así reaccionó Luis Miguel al saber que su papá había muerto En un canal de Youtube se compartió el video donde se ve a Luis Miguel a pocos minutos de haber sido informado de la muerte de su papá, Luisito Rey

LEA TAMBIEN El consentimiento de la Reina Isabel para la boda del Príncipe Harry En las redes sociales del Palacio Real se compartieron los manuscritos oficiales que acreditan la autorización de la Reina Isabe