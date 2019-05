¡Agárrense Marvel y DC! Televisa lanzará una telenovela de superhéroes

REDACCIÓN 22/05/2019 07:43 p.m.

Al igual que Marvel o DC, Televisa apuesta por el contenido de superhéroes, y es que la televisora de San Ángel sigue en busca de nuevos recursos que le ayuden a levantar su rating, por ello hizo una alianza con Sony Entertaiment para lanzar "Los Elegidos".

De acuerdo con Vanguardia, la nueva telenovela de superhéroes, será protagonizada por Carlos Ferro y marcará el regreso a la pantalla chica de Sara Maldonado.

La trama abordará la vida de la familia ficticia García García, integrada por Sara Maldonado (Jimena) y Carlos Ferro (Mario), quienes serán los encargados de resguardar a niños con poderes.

Al igual que en los "X-MEN", habrá un personaje llamado, "Cobra", el cual tendrá la capacidad de la invisibilidad, por otro lado "Carlos" dominará la telequinesis, "Sandra" será eléctrica, "Lucía" será la telépata y "Lucas" tiene los poderes como Mistic.

"Los Elegidos" se estrenará el próximo 1 de julio por Las Estrellas y constará de 74 capítulos al aire.

Televisa asegura que para poder realizar esta producción se tuvieron que utilizar buenos efectos especiales, los cuales prometen romper con los parámetros que siempre han marcado las telenovelas clásicas.

