Tecomán es el nuevo municipio más violento de México

Hoy la autoridad no está haciendo lo que debe de hacer, algo falta, voluntad política, y esa voluntad política se debe de reflejar en bajar estas horrorosas cifras de violencia. Los mexicanos no nos merecemos este país, no queremos este País, queremos un país en paz para nuestras familias, para nuestras personas con las que trabajamos, para toda la sociedad, requerimos y necesitamos paz para vivir tranquilamente", apuntó Ortega.