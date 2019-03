Las 10 tecnologías más innovadoras del 2019 según Bill Gates

REDACCIÓN 04/03/2019 07:02 p.m.

Todos los años la revista MIT Technology Review hace una lista de las tecnologías más vanguardistas, disruptoras y/o innovadoras que, según el medio, muy probablemente "ayudarán a mejorar el mundo" y en esta edición estuvo a cargo de Bill Gates se encargó de realizar la lista.

De acuerdo a Flayer Wayer, esta lista se realizado desde 2002 y, por supuesto, el 2019 no fue la excepción.

Sabemos que el magnate de Microsoft es un filántropo que a través de sus acciones ha demostrado que quiere generar impactos benéficos en la sociedad. Sus numerosas donaciones a ONGs, así como sus constantes análisis sobre las necesidades sociales y tecnológicas que tendrá la humanidad en un futuro son testigo de ello. De hecho, siempre hace públicos sus pensamientos sobre cómo cambiar el mundo.

Teniendo esto en cuenta, este año el MIT Technology Review quiso hacerle una invitación especial. Así, le pidieron a Bill Gates que hiciera la lista de las 10 tecnologías más vanguardistas que tendrá el 2019. Sin duda se trata de unas elecciones muy interesantes y pertinentes para el contexto actual del mundo. A continuación veremos la lista:

Manos robóticas precisas

Los robots han tomado un lugar importante en las fábricas, sobre todo para manipular objetos en una cadena de montaje. Básicamente, pueden hacer esto de forma efectiva y repetitiva sin cansarse o aburrirse.

El problema es cuando se ponen objetos distintos a los de las instrucciones o se entregan estos en una posición distinta. Ya que esto se sale de la instrucción que reciben, los robots se equivocan de manera casi que segura porque no tienen la capacidad nuestra de discernir distintos objetos cuando los vemos.

No obstante, esto no será así por mucho tiempo. La razón es que está surgiendo tecnología como la de Dactyl, un robot que está aprendiendo por sí mismo a manipular objetos. A través de aprendizaje automático, lo que hace su sistema es probar en numerosas simulaciones digitales cómo tomar apropiadamente un objeto. Acto seguido, trata de implementarlo en un brazo robótico, algo no muy fácil teniendo en cuenta las variables de forma, masa, textura, etc. Poco a poco el robot aprende a hacerse una idea de cómo interpretar la realidad física y con esto, a ser más preciso en el uso de instrumentos como unas manos.

Nueva energía nuclear

La llegada de nuevas formas de fusión y fisión nuclear está llegando al mundo. Se trata de reactores de IV generación cuyo diseño es más pequeño, más barato y más seguro. Los pequeños reactores podrían generar decenas de megavatios de poder. Esto, a diferencia de los 1.000 MW que producen los reactores tradicionales y que representan cierto riesgo de seguridad.

Actualmente en Canadá y Estados Unidos se está adelantando los desarrollos de esta tecnología tan relevante para la generación de energía. Si todo sale bien, podría estarse implementando en 2020.

Predecir bebés prematuros

Uno de los problemas más destacables de la medicina actual es el hecho de que todavía uno de cada diez bebés nace de forma prematura. Sin embargo, una novedosa prueba de sangre alertaría con tiempo a los médicos sobre este posible suceso.

Todo se debería a los rastros de ADN Y ARN dispersos que se encuentran flotando en la sangre. Esto se podría dar por la liberación de material genético que expulsa una célula agonizante. Una prueba hecha directamente con este material podría determinar con mucho tiempo si un bebé puede nacer prematuro. Anteriormente se requerían procedimientos muy invasivos para poder saber este dato.

Sonda intestinal

Así como cuando la ciencia ficción se hace realidad, este desarrollo importante en el campo de la salud sorprende mucho. Bill Gates describe la existencia de un proyecto que ayudará a la visualización interna de los intestinos de un paciente enfermo. Concretamente, serviría para analizar pacientes con enteropatía ambiental, un desorden de inflamación intestinal muy común en países en desarrollo.

Un patólogo e ingeniero de la Universidad General de Massachussets desarrolló una cápsula especial. Esta contendría un pequeño dispositivo que podría ingresar al tracto digestivo y tomar fotografías dentro de las entrañas de un paciente. Por supuesto, sería capaz de enviarlas en ese momento a una consola que tendría a su lado el médico. Lo mejor de todo es que este puede ser recuperado después de analizar al paciente.

Vacunas contra el cáncer

Bill Gates también mencionó la existencia de unas posibles vacunas contra el cáncer. Estas provocarían que el cuerpo pudiera identificar a las células cancerígenas. Por lo tanto, podría atacar y destruir de forma selectiva a las células de distintos tipos de tumores.

Desde hace años que se está tratando de lograr esto. Sin embargo, es desde 2017 que se están haciendo pruebas para ver si esta idea puede ser distribuida en el mundo. Para ello, la compañía BioNTech ha estado trabajando con al menos 10 tipos de cáncer y 560 pacientes a lo largo del globo.

Hamburguesas sin carne

Por más que nos duela saberlo, comer carne es una grave causa de contaminación del mundo. Las tierras empleadas, los gases de efecto invernadero y el agua usada son más de lo que el planeta puede soportar. Sin embargo, los expertos preven que la población mundial no dejará de hacerlo por más que sepan lo sepan. De hecho, el aumento de la población para 2050 indicará un consumo excesivo de esta proteína.

Por eso los científicos se han esforzado por hacer crecer carne en laboratorios. Por más raro que parezca, esto es posible al tomar tejido animal y hacerlo crecer en bioreactores. Eso sí, todavía se está trabajando en el sabor de la carne para que sea consumida. Se cree que la primera hamburguesa hecha con este método podría estar lista para 2020.

Captador de dióxido de carbono

Bill Gates citó un comunicado de la ONU que dice lo necesario que es retirar un billón de toneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin duda, una cifra algo descabellada.

Sin embargo, un científico de Harvard llamado David Keith calculó que el coste de retirar una tonelada podría ser de USD 100. No es muy barato, pero tampoco tan caro como se había calculado hace un tiempo.

Por otro lado, distintas compañías están tratando de usar el CO2 como materia prima para sus industrias. Por ejemplo, convertido en combustible o usado para la creación de refrescos.

Electrocardiograma en la muñeca

Bill Gates destacó la utilidad que representan actualmente los relojes inteligentes con electrocardiograma. Esto permitirá a la gente estar mucho más segura de su salud y hacer un monitoreo preciso. Apple comenzó esta tendencia, pero se espera que otras marcas implementen la tecnología a sus dispositivos.

Sin necesidad de alcantarillados

Hace algunos años Bill Gates inventó uno de los retos de internet más útiles que han existido. Se trata de Reinvent the Toilet Challenge, y se trató de un concurso en el que distintos equipos presentarían sus ideas novedosas de inodoros. La razón era simple: mejorar las condiciones de vida de millones de personas que no tienen alcantarillado ni una manera eficaz de deshacerse de sus heces fecales.

Del concurso salieron ideas muy interesantes que no necesitaban de sistema de alcantarillado. Proyectos como el de la Universidad de Floridad del Sur cuentan con una membrana que separa los desechos. Por otro lado, el de Biomass Controls logra calentar los desechos para convertirlos en abono para el suelo.

El reto es ahora hacer que estos sean más baratos y accesibles para el público.

Mejores asistentes IA

Los asistentes virtuales siguen conservando habilidades muy básicas. Estos solamente pueden entender ciertas órdenes específicas que no terminan explotando todo el potencial que esta tecnología podría tener.

Esto no quiere decir que no se estén haciendo esfuerzos para hacerlos más avanzados. Sin embargo, el reto es hacer que las máquinas terminen entendiendo el lenguaje humano.

