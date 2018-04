Fan de Taylor Swift roba un banco, quería el dinero para conquistar a la cantante

Fanáticos

12/04/2018

Un fan de Taylor Swift roba un banco para conquistar a la cantante (FOTO TOMADA DE WEB)

El fanatismo de Bruce Rowley, un admirador de Taylor Swift, lo llevo a robar el Webster Bank en Ansonia, Connecticut. Emonton de billetes en la entradaº:n un pocp de suerte, enamorar a la cantantend para dejarle un monton de billetes en la entrada Eonton de billetes en la entradaº:n un pocp de suerte, enamorar a la cantantend para dejarle un monton de billetes en la entradal hombre de 26 años fue directo a la residencia de la cantante en Rhode Island para impresionarla con un montón de billetes en la entrada de su casa, y con un poco de suerte, conquistarla.

De acuerdo con El Periódico, la policía asegura que el delincuente confiesa que lo hizo por amor a la cantante, quien afortunadamente no se encontraba en la residencia en el momento del peculiar acto de amor.

Según informa la policía, el hombre entró en la sucursal y ordenó al cajero que le entregara el dinero. Rowley, que no utilizó armas en su atraco, fue retenido bajo finanza de unos 100.000 euros y enfrenta varios cargos por robo y hurto.

'Fans fatals'

No es la primera vez que la cantante de ´You Belong With Me´ sufre el acoso de un seguidor. Hace justo un año, Mohammed Jaffar fue detenido por deambular por el edificio donde reside la cantante y robar de un bono de 20 dólares que no le pertenecía. Según informaba el ´New York Post´, Jaffar fue detectado por los guardias de seguridad en el tejado del apartamento de la estrella.

