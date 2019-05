Porno nivel tecnológico, pareja se graban teniendo sexo en un Tesla con piloto automático

REDACCIÓN 09/05/2019 06:39 p.m.

Llegamos a los tiempos del porno tecnológico a otro nivel, prueba de ello es la pareja que se volvió viral en la red por grabarse teniendo sexo en un lujoso Tesla con piloto automático.

De acuerdo con El Confidencial, todo comenzó con el usuario Taylor Jackson, un supuesto joven de 19 años de edad, nuevo en la comunidad de Pornhub, quien decidió convertirse en la estrella porno más popular dentro del sitio.

Aunque Jackson tiene varios videos en la plataforma de contenido para adultos; el que lo lanzó a la fama mundial fue el titulado "TINDER DATE CUMS IN ME IN A TESLA ON AUTOPILOT".

Taylor Jackson, es el propio protagonistas del vídeo en el que simulan que una cita de Tinder acaba en el coche del chico teniendo sexo porque bueno... el coche puede valerse por sí mismo.

La actriz porno es la única cara que aparece en el vídeo mientras que su compañero masculino solo muestra parte de su cuerpo y hace que conduce. Jackson en ningún momento suelta del todo las manos del volante y continúa en la posición del conductor, pero, obviamente, deja toda la responsabilidad de la conducción en manos del piloto automático.

Tomo tan solo unos minutos para que el video porno acumulara más de cuatro millones y medio de reproducciones. De hecho hasta la cuenta oficial de Pornhub en Instagram terminó reaccionando, hicieron una publicación donde le juegan una broma a Elon Musk. Lo que sólo disparó la fama del video.

Más allá de ser un video porno, la grabación representa una interesante prueba de desempeño en donde podemos comprobar la efectividad del sistema autopilot de los coches Tesla.

Cabe resaltar que ni las autoridades, ni Pornhub, ni Tesla Motors avala el uso de las funciones de piloto automático del vehículo para hacer videos porno, ni tener relaciones sexuales.

Habrá que ver si Elon Musk reacciona a la publicación de Instagram y difunde algo como respuesta en sus propias redes sociales.

No, no vamos a poner un enlace directo al video. Pero tienen el título, por si quieren hacer la investigación con fines antropológicos.

